Leo Segarra y Gisela hablan de los compañeros de ‘Operación Triunfo’ con los que estuvieron liados

Aunque lo principal de Operación Triunfo siempre ha sido la música, los cotilleos entre los distintos compañeros de la Academia siempre ha despertado mucho interés. Del talent show han salido grandes parejas y no solo la de Bisbal y Chenoa. Y a estas alturas ya sabemos la nostalgia que produce hablar de este programa.

En Socialité han hablado con Leo Segarra, el que fuera tercer finalista del talent en 2006. Estuvo un tiempo dedicándose a la música e, incluso, llegó a ir a Supervivientes. Pero ahora, vive totalmente alejado de ese mundo.

“Actualmente trabajo como consultor, con una empresa que ofrece servicios de consultoría a empresas inmobiliarias que me permite desarrollar mi verdadera pasión que es la de inversor”, confiesa.

“No te voy a mentir, si la burbuja del principio se hubiera mantenido siempre, tontos no somos. Conoces mucha gente, ganas dinero, vives experiencias y me hubiera costado más dejarlo”, asegura sobre cómo hubieran sido las cosas si el éxito en la música hubiera continuado.

Pero no fue así. Tuvo buenos años en los que la fama se le llegó a subir a la cabeza, no duda en reconocerlo. “Claro que sí, como a todo el mundo. Quien lo niegue, o miente o niega la realidad”, afirma firmemente.

Ahora es consultor y padre de familia. “Mi hijo es super bailongo. Tiene tres añitos y va a clases de piano, con eso colmo todas mis necesidades artísticas”, confirma.

Leo y Lorena

En cuanto a sus compañeros de edición, admite que tienen un grupo de WhatsApp bastante activo y que hay buen rollo entre ellos. Y sí, recuerda que encontró el amor en el programa. Tuvo algo con Lorena Gómez, la actual pareja de René Ramos: “Estuvimos juntos, pero tampoco considero que fuera un secreto”.

Gisela y Bustamante

Y no ha sido el único al que hemos visto este fin de semana recordando sus amores de academia. Gisela también ha recordado sus tiempos en Operación Triunfo. Ella participó en la primera edición y se especuló mucho que tuvo una relación con David Bustamante.

“Nosotros siempre lo hemos negado todo, que no había ninguna relación, ni que nos hacíamos ni tilín, ni tolón, ni nada”, confesaba en un programa catalán. Y reconoce que lo negaron porque “en aquel momento no queríamos que se nos conociera por la relación sino por nuestra profesión”.

“Realmente sí que pasaban cosas también. Éramos jóvenes con las hormonas revolucionadas”, confesaba dejando caer que dentro de la Academia mantuvieron relaciones sexuales.

Una relación que continuó durante la gira que hicieron una vez acabado el programa. Ella asegura que podría escribir una canción con Bizarrap porque hay cosas que explicar.

¿Será el principio de un nuevo culebrón?