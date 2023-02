Danna Ponce, tras poner en riesgo su relación durante ‘Pesadilla en El Paraíso’ anuncia embarazo

Danna Ponce fue una de las granjeras que entró en la segunda tanda de concursantes en la primera edición de Pesadilla en El Paraíso. La influencer entraba dejando fuera al chico con el que estaba empezando una relación. Lo que no esperaba era confundirse dentro del reality con Manu González.

Entre el ex de Lucía Sánchez en La isla de las tentaciones y ella hubo mucho filtreo y algo más que puso en riesgo la relación de Danna con su chico que no lo pasó nada bien cuando le tocó dar la cara por su chica.

Xavi Cortés reconoció que lo pasó mal y tuvo, incluso, que dar la cara por ella ante su familia que no veía con buenos ojos lo que estaba sucediendo. Pero el amor era más fuerte que todo y siempre se mantuvo a su lado.

Una vez acabado el reality, retomaron su relación donde lo habían dejado y ahora, han hecho un importante anuncio. “Aquí empieza nuestra familia. El hogar que hemos elegido construir juntos. Se cumple uno de los grandes sueños de mi vida junto al mejor compañero que podía haber elegido”, escribían en redes sociales junto a la imagen de ambos con un test de embarazo en las manos.

Bebé a bordo

“¡ESTOY EMBARAZADA!🐣 Lo escribo pero todavía no me lo creo. Hace 6 días nos enteramos de que dentro de mi está creciendo un bebé. No sé muy bien qué decir solamente sé que, aunque es muy pronto todavía, estábamos deseando compartir nuestra felicidad”, aseguraba la influencer.

No será su primer hijo, ya que tiene un niño de una relación anterior. “Ha sido una semana llena de intensidad y momentos que jamás olvidaremos. Nuestra vida cambia para siempre, hay un bebé dentro de mí, vuelvo a ser mamá y Xavi por primera vez será papá, Mía se convertirá en hermana mayor y la Nonna será Nonna por segunda vez… me vienen tantos sentimientos al mismo tiempo que no soy capaz de ordenarlos”, expresaba con evidente emoción.

“Queda tanto por vivir, que me entran ganas de llorar sólo de pensarlo. QUE COMIENCE LA AVENTURA🤭”, terminaba escribiendo.

Daniela Requena, su compañera de reality, comentaba que Israel Arroyo se lo dijo porque lo había visto en las cartas. No es la única compañera de reality que ha dicho algo.