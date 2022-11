Danna Ponce da todas las explicaciones en plató sobre su culebrón en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Danna Ponce fue una de los cuatro concursantes que entraron más tarde a Pesadilla en El Paraíso, pero no por eso han sido menos importantes. De hecho, su trama ha sido una de las más comentadas y es que, la conexión que encontró con Manu González ha dado para un culebrón.

Y es que, aunque el gaditano entraba soltero, la creadora de contenido, llegaba a la granja dejando a su novio fuera. Y parece que se olvidó de él un poco cuando empezó su tonteo con su compañero.

Xavier Cortés, el novio en cuestión tuvo que conectar con la granja para pedirle a su novia que se cortara un pelo. No fue suficiente y también se fue a Jimena de la Frontera a hablar con ambos después de que se empezar a discutir si había habido masturbación o no en esta relación.

Danna pidió perdón, empezó negando algo que luego acabó reconociendo y cortó su relación con Manuel, aunque no sin antes asegurar que había llegado a confundirse. Finalmente fue la expulsada y tuvo que reencontrarse con su novio.

El beso que lo dice todo

Y parece que el reencuentro fue bien, o eso deducimos del pedazo de beso que se han dado en su llegada a plató. Y no era el primero. “Nos dimos un beso propio del culebrón que he montado. El beso fue a la altura del culebrón”, aseguraba ella sobre lo que había ocurrido cuando pudieron verse.

Y sus primeras palabras fueron dirigidas, directamente, a su chico: “Quiero decirte que, aunque el perdón y las explicaciones de corazón ya te los he dado de puertas para adentro, que creo que era algo que te merecías, creo que, si he tenido la poca vergüenza de faltarte al respeto como te lo he faltado delante de media España en televisión, creo que también tengo que tener la valentía y los ovarios de pedirte perdón en el mismo medio”.

Y no acabó ahí: “No te merecías para nada lo que he hecho, me arrepiento muchísimo. Estoy super avergonzada, te quiero muchísimo y te quiero dar las gracias, aquí, delante de todo el mundo porque tengo a mi lado un pedazo de hombre”. Y sí, tras esas palabras, llegaba otro beso de película.

Luego se tuvo que enfrentar a las imágenes de su paso por el reality. “Te diría, obviamente, que ahora me arrepiento porque he visto cosas estando fuera que, la verdad, no me han gustado nada y me he llevado una gran decepción, pero no te voy a decir que me arrepiento. Te lo diría, porque es lo correcto, pero no te voy a decir que me arrepiento porque en ese momento, para mí, ese cariño era real. Lo que se vive ahí dentro es muy intenso y yo en Manuel encontré un apoyo brutal. Es una persona que, de no haber tenido pareja, habría ido a más, seguramente”, admitía.

“Yo podría decir que fue todo mentira y que me marqué el papelón de mi vida, pero la verdad es que me llegué a confundir de verdad”, confesaba.

Steisy no dudó en echarle en cara que sonriera al ver sus imágenes más íntimas con Manuel y más con su novio delante. “Para mí lo fácil es venir aquí y poner a caer de un burro a Manuel y decir de todo, pero voy a ser objetiva. Manuel no tiene la culpa de todo, la principal culpable aquí soy yo que era la que tenía pareja”, reconocía.

La audiencia sentencia

Y en ese tono se mantuvo su presencia en el plató. En redes sociales sentenciaron su actuación y, aunque algunos pueden llegar a entenderla, muchos siguen sin creerla.

Ahora queda que salga Manuel. De momento sigue nominado, veremos si esta es su última semana o no.