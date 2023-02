Lily Collins (‘Emily en París’) recuerda lo mal que lo pasó con una relación tóxica: “Aún salta una alarma”

Cuando vemos a una actriz como Lily Collins a la que todo parece irle bien, nos cuesta pensar que su vida no es de color de rosa. Sí, triunfa con Emily en París. Sí, se ha casado y está feliz junto a su marido. Pero hay cosas del pasado que todavía sigue afectando a su vida.

En un capítulo dedicado a cómo encontrar un amor sano después de uno abusivo, la actriz ha hablado de una relación tóxica que tuvo con apenas 20 años y que a día de hoy le sigue afectando. "Mi relación romántica y tóxica fue mucho abuso verbal y emocional, para hacerme sentir muy pequeña. Usaba palabras muy feas para referirse a mi vestimenta e incluso llamarme puta", le confesó a Glennon Doyle en un episodio del podcast We Can Do Hard Things.

"Me volví bastante silenciosa y me acomodé en este silencio, sintiendo que tenía que minimizarme para estar súper segura", asegura sobre ese momento.

Síntomas físicos

Fue una situación complicada que tuvo consecuencias físicas. "Mi piel mostraba brotes. Estaba teniendo estos ataques de pánico y tenía infecciones renales. Tenía todas estas extrañas manifestaciones físicas, que no entendía en ese momento, cuando tu cuerpo te dice: 'Esto no es algo que debería aguantar’", explica sobre lo que sentía.

“Yo solo quería ser lo que él quisiese que fuera, haz esto, no hagas lo otro, esto puedes vestirlo, esto no. Fue un montón de control y abuso emocional", recuerda.

“Cuando te repiten algo una y otra vez, te condicionas a creer que las cosas son como te las hacen creer”, confiesa, “el efecto dominó que generó en mí me llevó a pedir ayuda psicológica, porque necesitaba hablar de ello, tenía mucha rabia y hace dos semanas me di cuenta de que aún lo siento a pesar de que han pasado diez años”.

Ha pasado una década desde aquello, pero sigue marcando su día a día. "Incluso si tengo una relación más saludable, puede haber un momento a lo largo del día en el que la historia vuelve de pronto. Tu intestino reacciona, tu corazón se desploma y, de repente, regresas a ese momento en el que te dijeron eso hace 10 años, aunque ahora no estás en esa situación", admite.

Su marido, su gran apoyo

El pasado 2021 se casó con Charlie McDowell y se ha convertido en su gran apoyo para superar este trauma. "Tuve estos momentos en el pasado, pero nunca sentí que estaba en un espacio lo suficientemente seguro como para mostrarlo. En aquel momento o la persona no era consciente, o no me conocía lo suficientemente bien como para ver esa mirada y saber que algo había sucedido. Pero cuando estoy en uno de sus momentos es muy claro para Charlie. Puede leerme como un libro y se da cuenta”, explica.

“Es así como puedo tener una conversación saludable y una comunicación saludable. Cuando alguien con amor puede llamar tu atención para decirte que algo no está bien e intenta ayudarte, puede ser incómodo, pero es lo mejor", acepta.

Todavía no está superado del todo, “aún salta una alarma y el miedo que me transporta a ese momento, a pesar de tener ahora una relación sana".

Nadie se libra de pasar por algo así, lo importante es darse cuenta y cortar con una situación de tanto abuso.