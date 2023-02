Laura Escanes vuelve a estallar contra los que cuestionan su maternidad: “Custodia compartida lo llaman”

Laura Escanes está cansada de que juzguen cada uno de sus movimientos como madre. La modelo tiene que hacer frente a todo tipo de críticas en su día a día. Aunque normalmente hace oídos sordos y prefiere no hacer caso a los haters; a veces una no puede más y estalla. Y es que la influencer está agotada de leer siempre los mismos comentarios sobre cómo vive la maternidad.

Este fin de semana, Laura ha viajado a Formigal para disfrutar del Nevalia: el festival de invierno que se celebra en el Pirineo Aragonés y que reune a una larga lista de celebs. Como cabeza de cartel se encontraba su actual pareja, el cantante Álvaro de Luna, quien lo ha dado todo encima del escenario.

De este modo, la modelo ha estado el fin de semana sin la pequeña Roma, la hija que tiene en común con el presentador de Mediaset, Risto Mejide. Pues bien, parece que el hecho de que Laura se aleje de su hija unos días es motivo de críticas. Como si una madre no pudiese separarse unos días de su hija.

Laura responde

"¿Y tu hija? Que te la cuide otro, ¿no?", le ha escrito un seguidor a sus privados. Laura, harta de leer este tipo de comentarios, le ha respondido públicamente a través de sus historias. ¡Y con toda la razón del mundo!

La modelo ha empezado diciendo que, aunque no debería dar explicaciones, le hierve la sangre cada vez que lee algo así. Y es que la joven asegura que a los hombres no se les cuestiona el tiempo que pasan con sus hijos.

"Mi hija tiene padre y tenemos la maravillosa suerte de poder pasar el mismo tiempo con ella tanto él como yo. Custodia compartida lo llaman", ha empezado escribiendo.

Laura ha continuado explicando que, por comentarios como este, ha dejado de subir cosas de la pequeña Roma: "Lo que veis en Instagram no son las 24 horas de mi vida, pero imagino que la gente pendiente de mis pasos se habrá dado cuenta que las semanas que estoy con mi hija estoy más desaparecida por aquí".

Para terminar, Laura ha reivindicado la libertad de hacer lo que ella quiera: "Esta semana no me tocaba con mi hija, ¿y qué hago? Digo que no a todos los planes que tenga. ¿Me quedo en casa llorando? Joder".

Sin duda, Laura tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le apetezca y, por supuesto, a contestar a estos comentarios que critican cada uno de sus pasos.