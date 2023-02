El emotivo mensaje de la hija de José Luis Gil a su padre: “Ahora son ellos los que necesitan apoyo”

Ha pasado más de un año desde que José Luis Gil, el famoso actor de La Que se Avecina y Aquí no hay quien viva, sufriese un infarto cerebral. La noticia conmocionó al mundo de la interpretación española y todos sus compañeros y compañeras de profesión arroparon con mensajes de apoyo y cariño al rostro televisivo. Desde aquel noviembre de 2021, José Luis Gil continúa inmerso en la rehabilitación, teniendo como principal apoyo a su hija Irene.

Este mismo fin de semana, Irene ha compartido una foto de su padre dando un paseo. Una imagen conmovedora que ha sacado una sonrisa a los seguidores y seguidoras del actor (y es que su personaje de Juan Cuesta es uno de los más queridos de la ficción española). Pero lo que ha emocionado a los fans de Juan son las palabras que ha escrito Irene.

La hija del actor ha tomado la decisión de vivir con sus padres para echarles una mano con todo lo que necesiten. Una forma de devolver todo el amor que ellos han tenido hacia ella. Y es que en el mensaje que ha escrito, Irene asegura que siempre han estado cuando ella lo ha necesitado:

"En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión posparto tremenda. En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada 2 meses, 7 meses rehabilitando. Fueron dos momentos complicados, necesitaba ayuda y en ambos casos, me instalé en casa de mis padres. Ellos me cuidaron, a mí y a mi familia".

Irene continúa explicando que ahora es cuando ellos necesitan una mano y que, por supuesto, estará ella para dársela: "Ahora, son ellos los que necesitan apoyo y que les echen una mano. Aquí estamos, nos hemos venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros".

Para terminar, Irene finaliza con un precioso mensaje: "Solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí". Una frase llena de esperanza sobre la recuperación de su padre.

El post se ha llenado de mensajes de apoyo, muchos de ellos de sus compañeros de La Que se Avecina como Cristina Castaño o Nacho Guerreros, quienes compartieron muchas jornadas de rodaje con él. Desde LOS40 le enviamos toda la energía del mundo y esperamos que pronto esté recuperado.