Sara Sálamo se defiende de las críticas por su ausencia de maquillaje en la alfombra de los Premios Goya

La gala de los Premios Goya ha dado mucho que hablar más allá del cine. Aunque muchos se han centrado en Berta Vázquez y la oleada de gordofobia que ha generado su cambio físico, no ha sido la única actriz que ha tenido que soportar las críticas.

En la alfombra aparecía Sara Sálamo con una reivindicación. “Voy de Armani, las joyas son de Rabat y voy sin maquillaje, quería hacer la apuesta de venir a cara lavada, con unas transparencias, naturaleza, un poco el mismo mensaje para fomentar un poco la naturalidad y sentirnos cómodas con nosotras mismas”, explicaba sobre su aspecto.

Parece que ha generado debate. Muchos han criticado que intentara transmitir un mensaje de naturalidad cuando ella se ha sometido a tratamientos estéticos y otros han puesto en cuestión las contradicciones de su mensaje y su aspecto.

“Yo que soy un tío bastante cenutrio y se supone que no sé nada de esto. Esta mujer lleva: Maquillaje: Base. Colorete. Sombra de ojos. Pintalabios. Peluquería: Mínimo dos horas de rulos, tenacillas, secador. Vestido de Armani. Joyas de Rabat”, escribía Marcial Cuquerella, un ingeniero industrial e informático.

La actriz no dudó en contestar: “Sí, Marcial. Es usted un cenutrio y definitivamente le confirmo que no sabe usted de esto. Un abrazo y feliz vida”.

Sí, Marcial. Es usted un cenutrio y definitivamente le confirmo que no sabe usted de esto. Un abrazo y feliz vida. https://t.co/HO8dUz3Lki — Sara Sálamo (@SaraSalamo) February 12, 2023

Ella misma compartió un vídeo en el que veíamos a su maquilladora pasándole un algodón por la cara para demostrar que no llevaba nada en la cara. “Ayer mi amiga Cris hizo este vídeo de coña justo antes de vestirme: ‘habrá quién diga que es mentira…’ y nos reíamos ante la marcianada. Pero las marcianadas tb existen. Jamás me he operado de nada. Jamás me he infiltrado nada. Lo que os molesta es que opine o haga preguntas”, escribía.

Ayer mi amiga Cris hizo este vídeo de coña justo antes de vestirme: “habrá quién diga que es mentira…” y nos reíamos ante la marcianada.

Pero las marcianadas tb existen.

Jamás me he operado de nada. Jamás me he infiltrado nada.

Lo que os molesta es que opine o haga preguntas. https://t.co/jRdVJa2Aj9 pic.twitter.com/lSNtCcPuiS — Sara Sálamo (@SaraSalamo) February 12, 2023

Porque no, no se ha librado de las críticas.

Titulares

“Cuando le he comentado a la gente mi idea de ir sin maquillar a los Goya, me ha sorprendido el que a alguien le pueda parecer un acto de valentía que me muestre tal y como soy. Esa fue la señal que me hizo seguir adelante con esta acción. Me gustaría que no fuera noticia ni titular que una mujer acuda a un evento sin maquillaje o sin depilar. ¡A ellos no les pasa!”, comentaba a InStyle.

Está claro que sabía que iba a dar que hablar y ahí ha quedado abierto el debate. En El programa de Ana Rosa también han debatido el tema. “Tú puedes ir sin maquillar”, aseguraba la presentadora. Bibiana Fernández, por su parte, defendía que se puede defender no ir con maquillaje, pero también, el ir maquillada si una quiere.

Otros colaboradores defendían que el vestirse y maquillarse no es sólo una cuestión de artificialidad sino de respeto al evento o la gente. ¿Y tú, en qué bando estás?