Leiva y Sabina: La fiesta de celebración de los ganadores a Mejor Canción en los Goya 2023

Leiva y Joaquín Sabina llevan manteniendo una preciosa amistad desde hace años que se ha traducido en unas celebradas colaboraciones. El ex de Pereza ya actuó como productor en uno de los trabajos del de Jaén y ha vuelto a repetir experiencia aunque ahora con la incorporación de un nuevo testigo: Fernando León de Aranoa.

Junto a ellos nació el proyecto de la película documental y de la canción Sintiéndolo mucho que se ha alzado con el Premio Goya a la Mejor Canción Original del 2023. Y como no podía ser de otra forma, sus protagonistas lo han celebrado por todo lo alto.

"Festejando con la familia siempre. #SintiéndoloMucho #Goyas2023 #PremiosGoya2023 @academiadecine Sintiéndolo Mucho”, premio Goya a Mejor Canción Original 2023. Qué suerte y qué agradecidísimo estoy. Vaya lujazo compartir este premio con mi querido compa, Joaquín Sabina. Te quiero mucho, Fernando @leondearanoa. Gracias por hacerlo posible. #SintiéndoloMucho #JoaquínSabina #PremiosGoya2023 @academiadecine" publicó Leiva en dos de sus últimas publicaciones en Instagram.

Y es que Joaquín Sabina, a sus 74 años, no pudo asistir a la ceremonia de entrega de los premios del cine español pero para ello ya tenía allí a sus dos grandes compañeros y amigos que lo recogieron en su nombre y se lo llevaron a casa.

Discurso completo de aceptación del Goya de Sabina. Os adelanto que se pasa del minuto. #SintiéndoloMucho pic.twitter.com/HvPDXCQFT1 — Fernando León de Aranoa (@LeonAranoa) February 12, 2023

"Esto para mí es una cosa muy preciada y valiosa y además había sido dos veces antes nominado y no me había pasado como a ti que te nominan y te lo dan. A mí no me lo dieron. Admiro mucho al maestro de FuendeTodos y tiene una cosa aún mejor que es que me lo han dado contigo" explicaba Sabina refiriéndose al propio solista madrileño. ""Nuestra historia común me parece que merecía que nos dieran un Goya a los dos. Porque además la canción que lo ha ganado tiene mucho que ver con Fernando [León de Aranoa], porque era su película, pero tú fuiste el motor. Tú me dijiste aquí un día: 'Creo que lo que está haciendo Fernando merece una canción'. E hicimos 'Sintiéndolo mucho', y desde entonces todas las canciones que he hecho, que ya son unas pocas porque estamos haciendo un disco, tienen mucho que ver con tu motor y la amistad que hemos desarrollado. Así que esto para mí es un objeto sagrado".

La película documental que recorre los últimos años del solista jienense es una auténtica montaña rusa de emociones como también lo es su más reciente colaboración musical: Sintiéndolo mucho. Un pequeño aperitivo de la próxima aventura musical de Sabina que ha sido producida por el ex componente de Pereza y ahora solista: Leiva.

De hecho recientemente les hemos podido ver juntos de nuevo en el estudio de grabación trabajando sin parar y creando nuevas canciones que seguro van a dar mucho que hablar en este año como ya lo está consiguiendo la reciente ganadora de un Goya.