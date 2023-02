Rayden habla del Benidorm Fest y las críticas a Chanel: “Es una admiración mal gestionada de la gente”

El año pasado Benidorm Fest volvía a lo grande para conquistar a la generación Z. Ahí estaba Rayden con su propuesta para representar a España en Eurovisión con La calle de La llorería. Este año ha vuelto, pero como espectador.

Asegura que ha sido una edición muy irregular, que sabía que iba a ganar Blanca Paloma y que no descarta volver a presentarse otro año.

Además, comenta las críticas que ha recibido Chanel después de no actuar en la final de esta edición y haber estado un tanto desaparecida tras su paso por Eurovisión obteniendo tan buenos resultados.

Este año más relajado en el Benidorm Fest, ¿no?

Totalmente más relajado y despreocupado.

¿Cómo lo has visto?

Muy irregular. Se notaba la gente que le podían los nervios y la gente que lo tenía claro. Y es una putada porque, a lo mejor, cada vez que lo piensen les va a perseguir como ‘si no hubiese tenido estos nervios’, los ‘y si’. Pero había gente que lo tenía claro. Es curioso porque antes de la segunda semifinal, que me entrevistaron de otro medio, me desperté y lo primero que pensé es, ‘va a ganar Blanca Paloma’. Lo dije en un medio de Mediaset, va a ganar Blanca Paloma porque se nota que es quién lo tiene más claro y quién esté menos nervioso y aquí la experiencia es un grado y Blanca creo que lo va a tener clarísimo. Cuando fui el domingo anterior a la alfombra naranja, vi a todos muy nerviosos y con ganas y a ella la vi como muy tranquila. Y cuando vi el número… de concepto, de puesta en escena… ella lo tiene muy claro. Irregular porque quien bien, muy bien, y quien menos bien, por los nervios. Y qué putada porque eso ya está grabado y se va a ver y la gente se va a fustigar. Pero orgulloso de Blanca que creo que lo va a reventar. El hecho de que haya ganado Blanca, o si hubiese ganado Alice, sirve para que el año que viene se presente mucha más gente de otros estilos que a lo mejor una cosa más manufacturada o de otros estilos no tengan herramientas para valorarlo tanto. Este año se quejaban de que nadie se había atrevido de gran renombre, cosa que sí había pasado en la primera edición, y que haya ganado Blanca, no solo gana Blanca, sino que ganamos todos porque va a haber mucha gente que se va a querer presentar.

Al final todas las propuestas tienen cabida, ¿no?

Se ha presentado pink metal de Megara. Se ha presentado una propuesta más electrónica, pop, con bailes de Tino Casal como Agoney. Se ha presentado flamenco al uso. Se ha presentado tango aflamencado. Se han presentado muchas cosas diferentes. Y ojalá se pueda perder ese miedo. Yo veo San Remo y me da envidia. Me vi muchísimas horas y siento envidia porque me gustaría que Benidorm se convirtiese en eso, en un espacio para la música, donde la gente se juntase en sus hogares para ver lo mejor que se hace en el país o propuestas que, a nada que escarbes, si ves a Alice Wonder ves que ha colaborado conmigo o con no sé quién, y puedes hacerte una idea. Hace falta que la gente se atreva, la gente tiene mucho miedo en España. Es el miedo a que me señalen, peor ojalá que la gente se presente porque no descarto presentarme otra vez, si fuese una colaboración. ¿Eso es venderte? No, eso es defender tu propuesta e intentar que tu mensaje llegue a más gente.

¿Alice Wonder era tu apuesta?

Alice sí, lo que pasa es que estaba muy nerviosa. Yo cuando veo que empieza con el piano y que es la única persona que está tocando un instrumento en vivo… Lo primero que pensé es, ¿para qué te lías la manta a la cabeza? ¿Para qué haces eso? Recuerdo cuando yo subí la escalinata, con una cámara que venía hacia mí, y me temblaban las piernas… Imaginarme ir a un piano es, ¿qué haces loca? Mi consejo, hay que salir valiente para presentarse, pero a Benidorm no hay que ir a hacerse la valiente o el valiente, hay que ir a algo que sepas que lo vas a bordar, no te tires triples. No descarto presentarme.

En Europa, ¿entenderán a Blanca Paloma?

Totalmente. Pueden entender uno de los homenajes de amor de una nieta a su abuela que la recuerda antes de dormirse cada noche porque todo el mundo tenemos día, tenemos noche y tenemos amor. Donde hay veces que se pierde el amor por los padres, hay un amor que se suele quedar intacto que es el de los abuelos y abuelas. Y solo con el plano a contraluz, ya cantando y que puede cantar mil veces y las mil las va a clavar. O el punto este que se ve como una retina y subiendo, se entiende. Y aunque no se entienda, mejor llevar algo de lo que tú presumas de que eso te identifica y te representa y que Benidorm sea un festival de la canción.

Se ha vuelto a hablar de Chanel y algunos hablan de que ha desaprovechado su paso por Eurovisión.

Yo quiero entenderlo como que es gente que quiere más de esa artista y se frustra y dispara. Tiene que ser gente eurofan o gente con mala baba, que buscan cualquier crispación para señalar. Pero supongo que el eurofan si ve que ha seguido a una artista que ha hecho el mejor puesto en muchos años y quieren ver más de esa persona y ven que no la están cuidando o que sienten que no la están cuidando, es como una admiración mal gestionada. Si lo comparas con Rigoberta, Tanxugueiras o conmigo que no hemos parado de girar y ves que una persona no está girando, no está pudiendo defender y no hay más canciones, pues entiendo la frustración, pero es una admiración mal gestionada de la gente. A lo mejor cuando saque un disco si lo ha cuidado mucho y lo ha dejado muy trabajado, las prisas no son buenas. No tiene que sacar algo ya.