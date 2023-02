Ellie Goulding da carpetazo a la polémica de Tom Grennan sobre sus tetas en los Brits 2023

Además de encumbrar a Harry Styles en una de sus grandes noches en la industria musical, los Premios Brit 2023 han tenido que lidiar con varias polémicas. La última, de carácter sexual y que implica a Tom Grennan y a Ellie Goulding. 48 horas después la solista británica ha intentado dar carpetazo a una situación que no le ha sentado demasiado bien al público de estos galardones.

Todo sucedió en la ceremonia de entrega de los premios que tuvo lugar en el O2 Arena de Londres el pasado sábado 11 de febrero. Ellie y Tom fueron los encargados de salir al escenario para entregar el galardón al Mejor Artista Revelación del año. Los comentarios del intérprete no fueron muy bien recibidos por buena parte del público.

"¿No estoy guapo al lado de Ellie Goulding? Me encanta lo que haces... ¿Son tus pechos de verdad?" preguntó Tom Grennan señalando el top de cuero negro que llevaba la inglesa y que le daba a su torso un perfil casi escultórico.

Ellie Goulding no se cortó y contestó en pleno prime-time británico: "No, estos no son míos. Ya me gustaría. Las mías están mucho más separadas". Todo parecía una broma incluso guionizada o pactada entre ambos pero fueron pocxs lxs que entendieron la necesidad de hablar sobre el físico de la artista en los Brits 2023.

"Tom Grennan dando una clase magistral sobre por qué algunas personas no deberían beber #BRITs #Brits2023" o "Oh Tom Grennan ¿POR QUÉ estás comentando su apariencia? ¿Sus tetas? UGh. FGS" fueron algunos de los comentarios con más interacciones a lo largo de las siguientes horas.

En plena polémica, Ellie Goulding ha querido dar carpetazo al asunto a través de un mensaje (ni siquiera llega a ser un comunicado) en sus perfiles oficiales de las redes sociales: "Unas palabras sobre el BRIT Tit Gate (el escándalo tetas Brit). Yo llevaba una hermosa pechera, gracias a todos por apreciarlo;). Mi amigo Tom Grennan es 100% aliado y nos estábamos divirtiendo un poco. "Sin ánimo de ofender ni de perjudicar, y sin necesidad de otras interpretaciones".

La propia Ellie intentó quitarle hierro al asunto en sus stories en Instagram mostrando fotos junto al protagonista: "Me lo he pasado genial con este caballero esta noche. Gracias por ser un gran copresentador"