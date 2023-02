Héctor o Miguel: Sheila Martori decide en la final de ‘Para toda la vida’

Para toda la vida empezó con una chica buscando el amor eterno, el que te marca y no se olvida. Sheila Martori confesó que no lo había pasado bien con anteriores relaciones y que llegaba con una coraza difícil de derribar. Pero llegaron 20 chicos dispuestos a hacerlo.

Semana tras semanas, algunos de ellos se iban quedando en el camino. Mientras, ella se iba dejando llevar y conquistar y en varios de ellos encontraba detalles que podrían hacerla pensar que estaba ante el hombre de su vida.

A medida que iba reduciéndose el número de pretendientes, la cosa se iba complicando y al final, quedaron solo dos: Héctor y Miguel. Con ellos se fue a vivir la pasión turca y después de ese idílico viaje con paseo en globo y recorrido por el Bósforo incluidos, le tocó elegir y tomar la decisión final.

Vestida de blanco, cual novia, primero se encontraba con Héctor para decirle que no era el elegido, que le quería en su vida, pero no como pareja. Luego llegaba Miguel que, antes de conocer su decisión, quiso decirla algo.

“Te tengo que confesar que cuando vine no paraba de pensar qué hacía aquí. Pero, en el momento en que te vi, en las escaleras, todas esas preguntas desaparecieron. Eres la mujer más maravillosa que he conocido, creo que la conexión que solo tú y yo sabemos es mágica. Solo me sale decirte que te quiero”, le decía con todos los nervios propios de un momento tan importante para ellos.

Dicho lo cual, sólo quedaba conocer la decisión de Sheila que cogió de las manos a Miguel para decirle qué es lo que llevaba dentro. “Eres el amigo, el compañero, el hermano, el yerno y la pareja que todo el mundo querría tener en su vida. Has ido conquistándome poquito a poquito con tus detalles, con tu constancia, con tu personalidad y con tu cariño”, empezaba expresando.

“Has conseguido llegar hasta lo más profundo de la coraza que traía conmigo, la has derribado y, por primera vez, alguien ha llegado hasta el fondo de mi corazón. Y si hay algo de lo que estoy segura es de que no quiero pasar ni un día del resto de mi vida sin ti. Así que, Miguel, ¿aceptas esta última rosa?”, acababa preguntando.

Y claro, la cara de felicidad de Miguel lo decía todo. No podía estar más feliz. Aceptó la rosa y se fundieron en un beso que demostró que lo suyo puede ser, de verdad, un amor para toda la vida.

Parece que, en redes, en general, los seguidores del programa están de acuerdo con la decisión que ha tomado. Miguel había conquistado a mucha gente y verle convertido en el elegido ha alegrado a muchos.

Sheila haciendo de nuevo lo q nadie se esperaba, aunque ya viniendo d ella no me extraña, aunque en este capítulo sí q la he visto distinta con Miguel, me alegro mucho x él xq se lo merece y de verdad espero q ella lo haga feliz #ParaTodaLaVida10 — ÅnyCe. 🤍 (@AnyccGH) February 14, 2023

Pues yo me alegro de la elección. Les deseo lo mejor a la pareja. Y si no están juntos para toda la vida pues también. Mis favoritos siempre han sido Miguel y Tote, pero también me gustaba Héctor. Los demás ni fu ni fa #ParaTodaLaVida10 — MRP 🏳️🌈✈️💜 (@Zootografiando) February 14, 2023

Sheila y Miguel son parejaza!!

Héctor le atraía, pero por ser lo nuevo o diferente que desconocía por prejuicios. Miguel es más su prototipo de pareja. #ParaTodaLaVida10 — Telemaníaco (@Telemanaco1) February 14, 2023

Estoy feliz de q se haya quedado con Miguel..pero tb me ha dado mucha penita Hector..q tb es un chico estupendo. Hector y Juan siempre me han gustado..pero mi debilidad es Miguel y al final se ha quedado con él aun pareciendo q no iba a ser este el final #ParaTodaLaVida10 — OT-6 (@OT601987564) February 14, 2023