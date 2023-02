La reacción de Héctor en la final de ‘Para toda la vida’ nos ha encogido el corazón

Para toda la vida ha llegado a su fin. Sheila Martori ha tenido que tomar su última decisión, elegir con qué chico quiere vivir el amor eterno. Quedaban Miguel y Héctor y con ellos ha vivido la pasión turca y ha ido a casa para que su familia y amigas opinaran.

Pero al final, era ella quien debía tomar la decisión. El primero en llegar era Héctor, el profesor de capoeira con el que ha sentido una atracción física desde el principio y el que le ha dado la calma y la paz que necesitaba encontrando esa conexión mística que les ha llevado hasta esta final.

“Sheila me he pasado la noche pensando las palabras más adecuadas para este momento tan especial como es hoy. Decidí parar mi cabeza y mis pensamientos y hablarte desde el corazón”, empezaba diciendo él.

“La primera vez que te vi fue como vivenciar una estrella recién caída del cielo. Irradiabas luz y calidez y tu belleza hablaba por sí sola. Y con el tiempo me he podido dar cuenta de que todavía por dentro irradiabas más esa luz y esa luz me llenaba de amor, me llenaba de ilusión y me llenaba el corazón. Todo fue que comenzó bailando bachata y eso fue in crescendo y vi que nuestros latidos latían al mismo compás y vibrábamos en la misma sintonía y esa vibración me encantó y pasaste a ser mi último pensamiento antes de irme a dormir y mi primero cada mañana”, se declaraba completamente enamorado.

“Y es que, no me veo sin ti fuera, de verdad. Intento darte cariño, libertad, respeto y confianza para que vuele bien alto y que dentro de ese vuelo escojas siempre estar conmigo. Gracias por ser, estar y compartir y gracias por quitarme el miedo a decir te amo”, terminaba su discurso antes de conocer la decisión de Sheila.

Las palabras de Sheila

“Tengo miedo de tomar la decisión equivocada, pero al final escucharé mi corazón y qué es lo mejor para mí y ahora mismo siento que no me voy a equivocar”, reflexionaba Sheila antes de hablar con Héctor.

Pero había que comunicarle su decisión: “Héctor, cada momento vivido contigo ha sido increíble. Cada canción, cada baile, cada mirada fue hacia ti. A pesar de que en muchísimas ocasiones he pensado que tú serías mi persona, he tenido muchas dudas, he tenido dudas de si nuestra vida fuera fluiría de una manera natural para los dos, de una forma fácil y poniendo en una balanza lo que siento por ti, esas dudas e inseguridades hacen que pesen más. Héctor, yo quiero que estés en mi vida, pero no como pareja”.

La reacción de Héctor

Héctor no se lo esperaba. “Dije que respetaría cada una de las decisiones que tomaras, sí te pediré que respetes mi espacio, así que, lo siento”, decía antes de darse la vuelta e irse de su lado.

Sheila no dudó en ir tras él para consolarle. “Solo espero que haya sido desde el corazón, de verdad”, le decía Héctor entre lágrimas. “Tenía muchas dudas”, intentaba justificarse ella. “No me vale eso”, replicaba él.

“Cuando la mente se apaga, de verdad estás sintiendo algo de verdad. Y creo que lo nuestro era muy de verdad. En todo momento lo ha sido. Si crees de verdad y sientes que esa es la mejor decisión, adelante, de verdad, adelante”, le decía él.

“Si esa duda ha servido para que tomes una decisión de verdad, es que has acertado cien por cien. Sé libre, de verdad. Si yo lo quiero para ti es lo mejor y te lo dije. De verdad, has acertado cien por cien. Si está por encima de lo que siente tu corazón, adelante”, acababa reconociendo.

Ella le pedía un último abrazo y él no se negaba. “Sé feliz porque lo mereces”, le deseaba. “Al final, respeto su decisión a pesar de sentirme así respecto a ella. Quiero que sea feliz, que sea libre para volar hacia donde ella quiera. Infelizmente, esta situación, a pesar del dolor, va a conllevar un aprendizaje y ahora es de las veces que me toca más aprender que perder”, terminaba diciendo ante las cámaras.

No ha podido ser, pero está claro que ha tocado el corazón de Sheila, aunque no lo suficiente. Al final, el elegido ha sido Miguel.