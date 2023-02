Llega el desmayo de Elena en ‘La isla de las tentaciones 6’ y la noche de pasión de Marina

Desde hace tiempo sabíamos que iba a llegar el momento en el que veríamos a Elena desmayarse en la hoguera de las chicas en La isla de las tentaciones 6. Lo vimos en uno de los avances cuando presentaron la nueva temporada. Pero, ahora ha llegado el momento de verlo.

En el programa de esta semana hemos visto cómo Elena se derrumbaba al descubrir la infidelidad de David. Imágenes muy duras para ella que le han pasado factura.

Será la próxima semana cuando lleguemos a ese momento del desmayo y es que tanta tensión acumulada y un choque con la realidad tan fuerte, acabará pasándole factura. El equipo tuvo que intervenir cuando Elena cayó desplomada.

Desmadre en las villas

Mientras en Villa Playa veremos que las historias que han empezado, continúan. “Yo creo que al final y al cabo lo nuestro es real, ¿sabes? y creo que puede salir algo bonito”, le dice Álex a Yaiza.

“No puedo tener una relación si la otra persona no quiere, te quiero decir”, le dice Marina a Manuel entre lágrimas, pero juntos en la cama. “Perfecto”, es lo que piensa el militar tinerfeño.

David abrió la veda del sexo, pero habrá más en los próximos programas. “Primera parejita de Villa Paraíso”, les dice Miguel a Marina y Manuel. Lo que nos hace pensar que ellos son dos de los protagonistas del movimiento de sábanas.

“Yo quiero que hagas lo que en todo momento sientas y ya está”, le dice Miriam a Manuel. “Si es que, es una situación muy difícil”, responde el novio de Lydia con una mirada de esas que dicen más que las palabras.

Novedades

Llegará un nuevo chico a Villa Paraíso mientras Elena no deja de repetir que se quiere ir a su casa. Pero llegan las fiestas de romanos y magos y la cosa se desmadra. Festival de alarmas en ambas villas.

“Por primera vez en La isla de las tentaciones os voy a dar la oportunidad de enviar un objeto personal a uno de vuestros novios”, les dice Sandra Barneda a las chicas. Un objeto que llegará a manos de David que volverá a llorar desconsolado.

Pero ya se sabe que, en este programa, las sensaciones van y vienen y se pasa del llanto a la provocación muy fácil. Buena prueba es Adrián que cuando está con Keyla es todo risas. “¿Tienes ganas de besarme ahora?”, le pregunta ella. Y su respuesta es afirmativa. Y no sabemos si habrá beso, pero sí les hemos visto compartir cama.

“Nunca he dicho que me arrepienta de nada, he dicho que me siento culpable”, le dice Álex a Yaiza. Y es que el novio de Marina tiene una confusión grande.

Los sentimientos están a flor de piel en ambas villas.