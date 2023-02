Marina sobre Álex en ‘La isla de las tentaciones’: “Me produce asco ver sus continuos actos de menear el rabo”

No ha pasado demasiado tiempo desde que las parejas llegaron a La isla de las tentaciones, pero el suficiente para que ya haya habido infidelidades. Esta semana le ha tocado a Marina descubrir que su chico, Álex, se había besado con Yaiza en una de las tumbonas de la piscina.

“Madre mía, tío”, no paraba de repetir Naomi en la hoguera mientras Marina se quedaba sin palabras. “La que nos espera chaval”, continuaba la novia de Adrián después de ver las imágenes de sus compañeras.

"No puedo hablar”, decía Marina cuando le preguntaba Sandra Barneda. Solo podía golpear el asiento con el pie que no podía dejar de temblar.

La decepción de Marina

“Estoy rota, la verdad. Sabía que se iba a besar con Yaiza y que iba a estar así con ella, lo sabía. Me ha dolido muchísimo verlo porque no es lo mismo imaginárselo que verlo”, confirmaba.

“Él quería venir aquí para conocerla a ella, ya lo ha dicho él que será el destino. Me parece muy fuerte que en tres días se le haya olvidado. No quiero ser hipócrita porque yo también me he besado con Manu, pero no es lo mismo, ha sido un proceso”, explicaba las diferencias entre su infidelidad y la de él.

“Él estaba deseando que llegase este momento. No ha sido ella, ha sido él, el que se ha lanzado y para mí es doloroso”, aseguraba. Pero había más imágenes y antes de verlas ya decía que estaba clarísimo lo que iba a pasar y que le daba asco.

Le tocaba ver más besos, más complicidad y a ellos entrando juntos en la habitación. “No has visto nada aún”, le decía una de sus compañeras. Pero parecía suficiente.

"Me produce asco ver sus continuos actos de menear el rabo. Me alegro de venir aquí y verlo porque conmigo no se comporta así. Parece que tiene complejos y solo quiere mostrar que la tiene grande”, decía tras ver cómo Álex y Yaiza actúan como una pareja, “estoy muy decepcionada”.

Sandra Barneda le preguntaba la diferencia entre Álex y ella que también se ha besado con Manu. “Yo lo he hecho porque he sentido conexión con él real, pero no han sido besos de guarreo. Aquí he visto que son besos de estar todo el rato cogiéndole el culo, de estar cachondo. Yo con Manu eso no lo he tenido. Si me hubiera hecho a mí ese tipo de acciones, Manu, con él no tendría nada que hacer", aseguraba.

Poco a poco se iba calentando: “Me parece que es un sinvergüenza y estas cosas me las va a explicar a la cara. Llevas aquí pocos días, qué haces metiéndote en la cama con una chica dándote el lote y a saber qué más estaba haciendo con la mano. Estoy super decepcionada con él, me encantaría tenerle ahora a la cara, que se le iba a caer la cara de vergüenza al suelo”.

Tiene claro lo que le diría de tenerlo enfrente: “Eres un mentiroso, que me decía que me amaba, que me quería. Que, a mí, después de esto, ni que me mire a la cara. Para él es ya todo ella, con ella va a salir de la mano y, madre mía, el futuro que les espera. Pues el futuro que le espera a Yaiza al lado del Álex, que se prepare”.

“Yo aquí veo mucho calentón y poca conexión, no se preocupan por conocer a una persona, lo único que está todo el rato es Álex cachondo y todo el rato queriendo irse a la cama con Yaiza”, reflexionaba tras la hoguera.

La hoguera de Álex

“Que se haya olvidado de mí, que se haya dejado llevar, que haya superado los límites. No quiero ser hipócrita porque yo sé que también los he superado”, es lo primero que decía Álex en su hoguera antes de ver las imágenes de Marina.

Aseguraba que si su chica hubiera traspasado los límites le rompería el corazón. “Mi estancia aquí ya no sería igual, no podría parar de darle vueltas”, reconocía. Y claro, eso se lo creen muy pocos.

“Me da pena por nosotros, por lo que teníamos fuera, porque va a ser muy difícil si salimos juntos, que no lo sé, no sé si podría confiar en ella. Sinceramente, creo que tengo que ser egoísta, pensar en mí, quitarme la obsesión de creer que Marina es mi futuro y a lo mejor tenía que venir aquí para darme cuenta”, decía tras ver el beso de su chica con Manu en el juego del chocolate.

Luego llegaron los besos en la piscina. “Sólo veo tensión sexual, no creo que Marina pudiese llegar a más fuera con ese chico y a él se le ve a leguas de qué palo viene”, reflexionaba. “Lo de Yaiza y yo no tiene punto de comparación. Yaiza y yo hemos tenido una conexión mental, que va más allá de lo físico, compartimos muchas creencias, ambiciones, yo sí me podría ver con Yaiza fuera”, añadía.

Parece que al final no son tan diferentes porque piensan más o menos igual el uno del otro. Marina está convencida de que lo de su chico es un calentón y Álex piensa lo mismo de lo de ella con Manu. Y la audiencia no acaba de entender lo que sucede con esta pareja y sus reacciones.

Veremos cómo evolucionan estas historias.