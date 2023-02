David se derrumba al saber que no hay imágenes de Elena para él en ‘La isla de las tentaciones’

Hemos visto las segundas hogueras en el último programa de La isla de las tentaciones. David iba más preocupado por la reacción de Elena si había visto su infidelidad que por lo que podía ver de ella.

“David, tras besarte con María, la culpa y la frustración se apoderaron de ti, no obstante, decidiste continuar dejándote llevar por ella. Pero esta noche acabas de confesar que te sientes muy confundido y que lo estás pasando muy mal. ¿Qué esperas ver esta noche de Elena?”, le preguntaba Sandra Barneda.

“Espero verla bien, pero creo que, si ha visto imágenes mías besándome con María, puede que esté muy mal”, decía completamente desconsolado.

“¿Y si así fuera?”, insistía la presentadora. “No lo sé, yo prefiero verla bien, te lo prometo. Que no se merece pasarlo mal. A lo mejor está bien. Te lo prometo que me alegraría”, insistía un David bastante compungido.

Sin imágenes

Pero entonces Sandra le informaba de que no había imágenes de Elena para él y ahí se derrumbaba del todo y no podía parar de llorar.

“No sé, seguro que está fatal, Sandra, por mi culpa”, decía sin apenas poder hablar, “yo te juro que no la quiero hacer sufrir, te lo juro. Es que no soy buen novio, es que no”.

“David, consideramos que para no condicionar tu experiencia lo mejor es que, de momento, no veas imágenes de Elena”, le explicaba y le preguntaba sobre esa afirmación de que no se consideraba un buen novio.

“Yo la quería respetar, quería que confiara en mí. Encima le han fallado una vez y ahora, mira, le he vuelto a fallar yo”, decía sin poder parar de llorar. “Tú has hecho lo que te ha nacido”, intentaba consolarle Álex.

“Sé que quiero a Elena y me gusta María, es que no lo sé, es super complicado, te lo juro, es que no lo sé, me va a explotar la cabeza”, reconocía. Y Sandra le recordaba que quedaba mucha experiencia por delante.

“Sé que ya nunca voy a poder estar con ella”, admitía. “En La isla de las tentaciones nunca hay que sacar conclusiones, y queda mucho, te tienes que aclarar tú, apóyate en tus compañeros y confía en La isla de las tentaciones”, terminaba recomendándole Sandra.

“Me siento como una mierda. Pienso que Elena es una chica muy buena y no se merece esto que le he hecho y me da muchísimo miedo que lo esté pasando allí fatal por mi culpa”, decía tras la hoguera.

Ni siquiera verle roto ha calmado a gran parte de la audiencia que sigue manteniendo su hate por él convirtiéndole a uno de los más odiados de la edición.

Si supiera que la hoguera de Elena va a terminar con desmayo incluido.