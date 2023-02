Naomi, descolocada en su hoguera de ‘La isla de las tentaciones’: “No me esperaba ni de coña esto”

La relación de Napoli y Naomi en La isla de las tentaciones acumula mucha tensión sexual sin resolver. Está claro que se atraen, pero ella mantiene las distancias porque sigue enamorada de su novio. El italiano insiste, pero ella se está acostumbrando a hacerle la cobra.

Claro que no contaba con que, en uno de esos momentos suyos en la piscina, él le robara un beso furtivo en la boca. “¿Eres tonto?”, se enfadaba ella. Él se justificaba diciendo que había sido un beso en la comisura de los labios. “Te lo juro que no quiero saber nada más de ti, ya está, se acabó”, le decía ella mientras le dejaba solo en la piscina.

“Con Napoli tengo una relación de amor odio total. Quiero todo el rato jaleillo y cada vez me cabreo más”, decía ella ante las cámaras.

Y mientras, su chico habla de ellos con Keyla. “Le puede gustar Napoli porque, al final, un italiano regala oídos, aunque sea un tío pesado, pero es imposible que no me tenga presente”, le decía a su soltera.

“Si tú tienes valores y sabes el pedazo de tío que tienes a tu puto lado tú no vas detrás de un tío, además, sabiendo cómo es este tío”, rebatía Keyla.

La hoguera de Naomi

De hecho, Naomi ha tenido que ver cómo Adrián le daba su cita a Keyla. Se preparaba para lo peor en su segunda hoguera y sus caras disponiéndose a ver las imágenes de su chico, eran de lo más expresivas.

“Necesitaba una persona que es auténtica, que brilla con luz propia y es una persona que necesito en mi vida”, le escuchó decir a Adrián sobre Keyla mientras se abrazaban entre lágrimas.

“Estoy flipando”, era lo único que acertaba a decir mientras veía cómo Keyla hablaba de la conexión que había sentido con él y cómo le estaba haciendo sentir la persona más especial del mundo. “¿Esto es una película romántica o qué?”, preguntaba Marina mientras Naomi preguntaba si era un chiste.

“Lo último que me esperaba. Yo me esperaba ver a un Adrián en plan guarrón, que me iba a volver yo loca y es que esto me da entre lástima y risa. ¿Qué te has enamorado en una semana cuando me estás diciendo que soy el amor de tu vida? Si me vas a pedir que nos casemos ¿cómo te vas a enamorar en una semana de otra? Estoy flipando”, reaccionaba.

Quiere pensar que por quien llora es por ella y que ella le estaba consolando con ese abrazo. Pero había más imágenes de abrazos y confidencias entre Adrián y su soltera. Ha podido verles en la piscina, aunque la planta no le dejara ver bien lo que sucedía. “La planta por favor”, gritaba. Una planta que ha generado muchos comentarios.

Entonces Adrián le decía a Keyla que la amaba. “Te juro que te amo y que es el amor de su vida. No sé ni cómo reaccionar porque como no me esperaba ni de coña esto. Pensaba que podría pecar en una fiesta que se pasaba y mandarle a tomar por culo, pero que se enamorara, que la ama, que es el amor de su vida, es que no sé… ponía la mano en el fuego, no, ponía el cuerpo en el fuego porque eso, ni de coña, podía pasar”, expresaba completamente descolocada.

Y había más imágenes en las que veía a Adrián feliz, siempre al lado de Keyla a la que llama ‘mi chica’. “Te voy a ser sincera, estoy todo el rato en mi cabeza buscando una justificación en la cual esa frase se pueda sacar de contexto y es que no la encuentro. Se ha enamorado, pues nada, que le vaya bien”, decía entre lágrimas.

“Me parece surrealista que se haya enamorado, pero es que se lo ha dicho”, le decía a Sandra asegurando que no se imaginaba una vida sin Adrián. “Se lo he explicado a mis compañeras, se lo he explicado hasta a Napoli, anoche estuve a un centímetro de su boca, y es una tentación y siempre pienso que me estoy poniendo al borde del precipicio y es que no saltaría jamás porque no cambio lo que tengo con Adrián por nada en el mundo, lo amo con todas mis fuerzas, ¿cómo se le ha olvidado a él”, se desahogaba llorando.

Lo que no sabe es que Adrián lo ha pasado igual de mal en su hoguera.