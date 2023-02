La inesperada respuesta de Gérard Piqué sobre Shakira desde que su ruptura se hiciera pública

Desde que saltó la noticia sobre su separación, parece que Shakira y Piqué solo se han lanzado pullas y dardos a diestro y siniestro. Todo comenzó con la infidelidad del exfutbolista y todo saltó por los aires con la Bzrp Music Sessions Vol. 53 de la colombiana junto a Bizarrap, una canción que acabó desencadenando un toma y daca entre el triángulo formado por la expareja y Clara Chía.

Es por eso que ha resultado sorprendente que haya aparecido el nombre de la artista en una de las últimas entrevistas que ha concedido el catalán con John Nellis, un Tiktoker cuyo perfil está dedicado a crear contenido sobre el mundo del fútbol.

En este encuentro, además de hablar de diferentes aspectos del deporte rey, el irlandés le preguntó sobre quién es la persona más famosa (del mundo del fútbol o no) que tiene entre su lista de contactos. Piqué, tras un rato pensativo, contestó: "Shakira, quizás... que era mi pareja".

Una respuesta que pilló al joven de TikTok a pie cambiado, puesto que no se esperaba que dijera tal cosa. "Ella podría ser una... Estoy pensando en términos de seguidores en Instagram, si te refieres a eso y, no sé, diría Shakira, como persona no vinculada al fútbol, porque si no, creo que es Cristiano el que tiene más seguidores en el mundo".

Aparte de esta declaración, el ahora empresario ha asegurado que no pudo ver el Mundial de Qatar 2022 porque no estaba pasando por un buen momento personal. "Ha sido una locura, no he visto ningún partido, a excepción de la final. Necesitaba desconectar e irme de vacaciones varios días, porque los últimos meses para mí han sido complicados y necesitaba desconectar del fútbol", contó.

"¿Y tienes el número de Cristiano?", le formuló acto seguido, a lo que el ex del Barça dijo que sí con una leve sonrisilla. Cabe recordar que antes, antes de que cada uno jugara para el eterno rival del otro equipo, compartieron vestuario en el Manchester United.