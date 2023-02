Alejandro Sanz se rinde a la actuación de Rihanna en la Super Bowl

La actuación de Rihanna sigue dejando secuelas entre todos sus seguidores, la resaca emocional es real y son miles los artistas que se han rendido ante su talento. Como todos sabemos, la de Barbados fue la encargada de hacer el Half Time Show de la Super Bowl 2023.

El show duró unos 12 minutos, tiempo suficiente para interpretar sus hits principales. Las canciones elegidas fueron Bitch better have my money, Where have you been?, Only girl in the world, We found love, Rudeboy, Work, Wild thoughts, Pour it up, All of the lights, Run this town, Umbrella y Diamonds. La performance fue acompañada de una coreografía de cientos de bailarines sincronizados a la perfección.

Las expectativas estaban por las nubes ya que la artista llevaba más de 7 años sin subirse a un escenario, demasiado tiempo para algunos. Entre sus seguidores, el artista español Alejandro Sanz se rindió a los pies de Riri. A pesar de estar sumergido en una intensa gira por México, el español ha tenido tiempo para disfrutar y descansar viendo la Super Bowl. A través de sus redes sociales, el de Corazón Partío ha enviado un mensaje directamente a la intérprete: "Confirmado. 7 años son demasiados sin Rihanna" afirmó Sanz.

Bien es cierto que la actuación de la Super Bowl 2023 ha generado bastante controversia, ya que había seguidores que esperaban algo más. Cabe mencionar que la rapera dio a luz hace 9 meses y es probable que vuelva a estar embarazada. Sin embargo, los mensajes de apoyo como los de Alejandro han sido muy superiores.

Hasta Chris Brown le envió un mensaje

Todos conocemos la tormentosa relación que mantuvo Rihanna con el artista Chris Brown. Finalmente, en 2013 separaron sus caminos mientras que el caribeño tuvo una condena de 5 años con libertad condicional por agredir violentamente a su pareja. Años más tarde, el rapero sigue en sus trece y se ha visto envuelto en varios escándalos de violencia de género.

Aun así, se ha pronunciado en redes sociales para felicitar a su expareja con varias publicaciones en sus historias de Instagram. "Vamos Chica" escribió en sus redes, también se acordó de su embarazo y subió otra publicación en el que escribía "Enhorabuena" y un emoticono de una mujer embarazada.