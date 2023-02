Todo lo que se sabe sobre el show de Rihanna en el medio tiempo de la Super Bowl

El show del descanso de la Super Bowl continúa siendo uno de los grandes secretos de la música a día de hoy. Ni Rihanna ni la organización han desvelado ni un solo detalle específico más allá de los aspectos generales sobre la actuación. Sin embargo, después de su conferencia previa al fin de semana del evento, la solista de Barbados podría haber dejado una importante pista sobre lo que sonará y junto a quíen lo cantará.

¿Qué canciones y qué colaboradores tendrá Rihanna durante su actuación en la Super Bowl?

Es la gran incógnita que hasta ahora mismo se mantiene a la espera de que todas las posibles filtraciones se eviten. Ni ensayos, ni pruebas, ni imágenes de los preparativos... Roc Nation y Apple Music se están volcando para proteger la información. Pero ¿y si ya hubieran dejado caer lo que podíamos esperar?

Durante la conferencia de prensa Rihanna explicó que su actuación intentaría que fuese un repaso de lo más importante de 17 años de carrera condensado en 13 minutos. Después de dejar claro el infierno que ha supuesto para ella elegir qué canciones sí y qué canciones no, la organización desveló el segundo tráiler de la actuación de Riri en la LVII Super Bowl.

En ella podíamos ver a varias niñas de Barbados recorrer las calles de la ciudad hasta Rihanna Drive, la calle donde pasó su infancia la artista, convirtiéndose en sus dominios. El uniforme de esa niña es el mismo que vestía Rihanna en una popular foto de su infancia en la isla.

¿Y qué música suena de fondo? Pues ni más ni menos que Run this town, el temazo que compartió junto a Jay-Z y Kanye West en 2009. Y ahí está la clave de la que podría ser la canción de apertura y el mensaje de Rihanna para la Super Bowl: Run this town.

Su compañía no podía ser más significativa de sus inicios musicales. Jay-Z fue su 'padrino' musical dentro de sus primeros proyectos musicales hasta que se convirtió en una gigantesca estrella mundial uniéndose a Roc Nation en 2010.

A partir de esa canción podría empezar a hilar otros hits en los que la participación de Jay-Z o de Kanye West ha sido un boom. Es el caso de Umbrella, FourFiveSeconds o incluso All of the lights. A partir de ahí, las predicciones son muy dispersas y las certezas más aún: SOS, Pon de Replay, Don't stop the music, Loud, We found love, Where have you been, Diamonds, Work...

"El setlist (listado de canciones) ha sido el mayor desafío. Fue la parte más dura. Decidir como maximizar 13 minutos pero también celebrar mi catálogo de la mejor manera posible. Ha sido un desafío reducir 17 años de carrera en 13 minutos. Perderemos algunas de las canciones relevantes pero creo que está muy bien. Creo que hemos hecho unas 39 versiones del setlist incluyendo pequeñas modificaciones o cambiando canciones" explicó durante la presentación de su show ante la prensa.

El domingo 12 de febrero será la fecha para su regreso a los escenarios en el Apple Music Super Bowl Halftime Show en el estadio State Farm de Phoenix (Arizona, Estados Unidos).

Concierto pre Super Bowl e interpretación del himno nacional

Antes de que Rihanna sacuda al mundo con su actuación de 13 minutos durante el descanso de la LVII Super Bowl, la música tendrá un gigantesco protagonismo durante el evento deportivo. Porque la NFL y Apple Music han confirmado a Chris Stapleton, Kenny "Babyface" Edmonds y Sheryl Lee Ralph como principales actuaciones antes del inicio del partido. El rockero interpretará el himno nacional, el rapero cantará America the Beautiful y la actriz y cantante interpretará Lift Every Voice and sing.

Todos ellos tendrán su versión de lenguaje de signos para que todo el mundo pueda disfrutarlo.

¿A qué hora actuará Rihanna y dónde se podrá ver en España?

La Super Bowl 2023 arrancará en la madrugada del lunes 13 de febrero a partir de las 00:30 horas. Habitualmente el primer tiempo de una gran final como es el caso suele durar, aproximadamente, entre una hora y media y dos horas.

Esto significa que la actuación de Rihanna podría tener lugar entre las 02:30 y las 03:00 de la mañana. Aquellos que deseen ver el regreso a los escenarios de la intérprete podrán hacerlo en España a través dos vías: en el canal Vamos de Movistar+ o pagando el League Pass de la NFL que permite su visionado a través de Internet.