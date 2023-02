Críticas por el trato a Naomi Asensi en el plató de ‘El debate de las tentaciones’ tras el beso de Adrián

Naomi Asensi ha visitado el plató de El debate de las tentaciones después de ver en el último programa cómo su novio, Adrián Blanch, se besaba con su tentadora, Keyla Suárez mientras ella seguía evitando cruzar ese límite con Napoli.

En el plató ha visto en exclusiva el primer minuto del próximo programa en el que vemos la secuencia entera del beso de Adrián y Keyla en su habitación. Cuando terminan ella le dice que no quiere hacerle sentir mal y él asegura que es al revés, que le hace sentir muy bien.

“Me ha dado como agonía escucharles comer caracoles", aseguraba Naomi tras ver el vídeo provocando las risas del plató. "Me duele porque para mí un beso es imperdonable, cuando lo vi en la hoguera es el momento más duro que he vivido en mi vida y mira que he vivido momentos duros. Se había derrumbado todo, nuestra relación, todo. Él era muy consciente de que si se daba un beso ya no lo iba a perdonar", aseguraba.

Avance de la hoguera

En el próximo programa veremos esa hoguera en la que tiene que ver lo que ha sucedido entre su novio y la soltera. “Yo te decía, ‘yo vengo preparada porque sé lo que voy a ver, voy a ver un beso’. Yo hacía mis cálculos: Si ha sonado la alarma, lo siguiente tiene que ser el beso. Yo sabía que la azul era la mía. Yo me auto convencía de que iba a verlo para que me doliera menos, pero en el fondo, no era capaz”, le contaba a Sandra Barneda.

En el debate hemos podido ver un avance de esa hoguera en la que ella se desmorona tras comprobar la infidelidad de Adrián. Llora, grita, insulta y asegura que si ha llegado a hacer eso es “porque no está acabado de hacer”. Aseguraba que en su vida le habían hecho tanto daño.

“Lo de los insultos no está bien, pero tenía tanta rabia en ese momento, no estás pensando que estás grabando. Yo sentí que se me había roto el corazón a mil pedazos, yo con todas mis exparejas he sido yo la que he dejado la relación o mutuo acuerdo, nunca me habían roto el corazón, fue muy heavy, lo pasé muy mal", explicaba.

Desacuerdo entre plató y redes

Los colaboradores han sido especialmente duros con ella y han considerado que, aunque el primer beso lo ha dado él, ella fue la primera en ser infiel por su acercamiento con el italiano. La han llegado, incluso, a comparar con Cristian, el novio de Ana Nicolás de la pasada edición.

Reconoce que el hecho de que se muestre tan fuerte y segura hace que esté recibiendo muchas críticas y reconoce que si se mostrara más insegura recibiría menos hate. Sin embargo, como Adrián se pasa el programa llorando de una manera tan dramática, despierta mucha ternura.

Un linchamiento que gran parte de la audiencia no ha entendido como bien ha expresado en redes donde han salido en su defensa y donde siguen considerándola una auténtica reina de los realities.

Todavía queda mucho programa por ver.