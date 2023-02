Sheila y Miguel desvelan si siguen juntos después de grabar ‘Para toda la vida’

El pasado lunes pudimos ver la final de Para toda la vida. Tras un viaje lleno de pasión a Turquía, Sheila Martori tenía que elegir entre Héctor y Miguel. Finalmente se quedó con el madrileño para sorpresa de muchos.

Al día siguiente, han hecho un directo en Instagram para aclarar cómo están las cosas entre ellos, cuatro meses después de aquella experiencia. Un directo al que se han conectado otros de sus pretendientes como Juan Pedretti, Tote, Sergio Guisado o Pol.

Recordemos que el programa se grabó entre septiembre y octubre del año pasado. Desde entonces han pasado cuatro meses en los que Sheila ha tenido que mantener secreto de su vida sentimental a día de hoy.

Ahora, ya ha podido salir a la luz y ha dado muchas explicaciones. Asegura que el equipo del programa ha sido como una familia para ella, con especial mención a su coach que la ayudó mucho a ir tomando decisiones. No se arrepiente de nada porque todo lo hizo desde el corazón y fue un aprendizaje.

“La experiencia ha sido increíble. Al principio era reacia a todo esto, yo nunca había hecho televisión y soy super tímida, pero ha sido un programa increíble y me ha cambiado la vida”, aseguraba.

No tenía más que bonitas palabras para todos sus pretendientes y ha ido contestando las preguntas de sus seguidores.

La historia con Juan

“No estoy con Juan. Me habéis preguntado muchísimo después del programa. He estado de viaje y me habéis dicho que estaba detrás de él. Con Juan me llevo super bien, es una maravillosa persona, super atento, y hemos hablado después de la final y hemos aclarado muchas cosas que teníamos pendientes”, aseguraba sobre uno de los pretendientes que para muchos era el favorito.

“No pasó nada en concreto. De lo que está grabado, veis un 5% solamente y veíais cosas super intensas, pero es todo más light lo que se ve respecto a lo que se vive. Con Juan tuve una historia muy bonita pero no surgió el amor como tenía que surgir. Tuve sentimientos muy fuertes, pero con el paso del tiempo había otros que me fueron ganando”, señalaba sobre su decisión de no dar la rosa al argentino.

“La noche con Juan nos conocimos mucho y nos abrimos muchísimo y me parece una persona super admirable. No me decepcionó, todo lo contrario, pero tomaba las decisiones al momento”, aseguraba sobre la noche que pasaron juntos en Santorini.

La relación entre Sheila y Juan parecía ir de maravilla pero su cita en Santorini despertó las dudas de nuestra #TheBachelorette 💔



🌹 Ya puedes ver #ParaTodaLaVida online y completo! 💍 https://t.co/8DDWCzaDwm pic.twitter.com/LlDbERrHkK — Para toda la vida (@paratodalav) February 10, 2023

También ha confesado que “Juan pagó un poquito el pato de Carlos. No me fiaba mucho de nadie. Al llevarme tal palo, me costó confiar. Pero no dudé de él en ningún momento”.

La historia con Carlos

Otro de los pretendientes que más dio que hablar fue Carlos, su debilidad, y la que le dejó plantada ya avanzado el realitiy. “Con Carlos sí que es verdad, como siempre he dicho, ha sido mi debilidad completamente. Ha sido complicado. Le di muchas oportunidades y después de lo que pasó pienso que no debería haberle dado tantas oportunidades. No era tan intenso lo que sentía. No he hablado con él después de eso”, confirmaba.

Se quejó de que Carlos no le demostraba nada porque lo tenía todo como muy seguro, mientras que otros pretendientes se desvivían con ella.

“Hubiera sido un finalista y se fue y lo mejor que me pudo pasar es que se fuera ese día. Fue un choque para todos porque no nos lo esperábamos”, admite.

Carlos se niega a seguir conociendo a Sheila a las puertas de la gran final y rechaza su rosa 💍💔



¡Ya puedes ver #ParaTodaLaVida9 online y completo! 🌹 https://t.co/8DDWCzaDwm pic.twitter.com/WhiRhXkKGm — Para toda la vida (@paratodalav) February 7, 2023

La historia de Héctor

El momento más duro fue tener que decirle adiós a Héctor. “A mí me robó el corazón, teníamos tantas cosas en común, tantas vivencias en común que sí es cierto que sentí mucho por él y vivimos muchas cosas que nos unieron. Nos entendimos muy bien, ese sentimiento de hogar que yo tenía con él todo el tiempo”, recordaba su experiencia con el profesor de capoeira.

“Fue muy importante en ese momento, pero sí es verdad que Miguel me tocó más el corazón, por sus detalles. Fue el que más me conquistó fuera de cámaras”, reconoció.

No fue un momento fácil para ella. “Lo pasé muy mal porque sabes que le vas a hacer daño a alguien sí o sí”, aseguraba. “Sí hablo con Héctor y después de lo que pasó hablamos al respecto”, desvelo sobre su relación actual.

La historia de Miguel

Se hizo esperar el secreto mejor guardado. Sonó la música y apareció Miguel con un ramo de flores para desearle un feliz San Valentín a Sheila. “Sí, estamos juntos”, confirmó Miguel.

“Cuatro meses después aquí estamos. Estamos muy felices, mucho. Al final es una experiencia que jamás imaginarias que pudiera acabar así. Estamos en una generación con muchas plataformas para conocer gente y me animó”, contaba el elegido.

“Todo lo que pasa es real y aquí está la prueba de que todo es real, nos enamoramos en el programa. Todos los detalles que tuvo conmigo fueron increíbles e hicieron que me enamorara perdidamente de él”, reconocía Sheila que no dejaba de insistir que Miguel la enamoró detrás de cámaras y que por eso no lo hemos visto bien.

Reconocen que ha sido difícil mantener la relación escondida estos cuatro meses, y confirmaron que “estamos viviendo juntos. Llegó un momento que estaba siempre en casa y yo vivía sola y desde muy pronto decidimos vivir juntos”.

“Tenemos algo muy fuerte que no se puede romper fácil. Después de estar cuatro meses conviviendo juntos que es donde se conoce uno, prueba superada. La convivencia es de diez”, aseguraba Miguel.

También reconoce que ver el programa juntos no ha sido fácil. Miguel confiesa que después de verla liarse con otros le creaba una distancia con ella y le costaba, incluso, darle un beso.

¿La isla de las tentaciones?

Se les ve felices y aseguran que no irían a La isla de las tentaciones. “Si quieres dejar a tu pareja o que tu pareja de te deje, pues vas”, admitían. Pero no es su caso y no ven la necesidad.

“Desde el minuto uno que salimos del programa, no nos hemos separado. Fue una decisión arriesgada, porque en el programa todo era idílico, pero fuera es diferente”, afirmaban sobre la diferencia de vivir su relación en el programa y hacerlo fuera.

“No estamos prometidos de momento”, reconocían, pero ya sabemos que ambos son partidarios de boda y el hecho de convertirse en padres jóvenes, así que, nunca se sabe cuándo nos darán la sorpresa.