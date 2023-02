Ana Milán o Máximo Huerta, emocionados con el anuncio de Elísabet Benavent sobre su próxima novela

Nadie que se considere gran lector de novela romántica no ha leído en alguna ocasión alguna de las novelas de Elísabet Benavent. De hecho, puede presumir de tener más de 4 millones de ejemplares vendidos y la adaptación de su primera saga, Valeria, en Netflix y su primera película, Fuimos canciones.

Ahora está preparando la película de otra de sus novelas, que la ha llevado hasta Grecia, pero a la vez, ha estado centrada en la siguiente historia que ya tiene fecha de salida, título y portada desveladas.

“Ya está aquí. Ha empezado de nuevo. Los nervios. Los preparativos. Acercar poco a poco a vuestras manos esta historia que hasta ahora ha sido tan mía”, informaba en sus redes sociales.

“Quedan menos de dos meses para que ‘Cómo ~no~ escribí nuestra historia’ llegue a las librerías y me siento feliz de compartir la que será su portada”, admitía. Una portada que tiene esos colores vivos que caracterizan sus lanzamientos y que no tiene rostro, pero sí una bañera, un café y esas medias rayadas que nos suenan de algo.

Todavía no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar esta historia ni cuál es el conflicto que contiene, pero sí sabemos el nombre de sus protagonistas: “Elsa, Juan, Carlota, Darío, “ÉL” y Martín… qué poco queda para conoceros”.

Expectación

Será el 11 de abril cuando podamos disponer de esta nueva novela en las librerías y plataformas digitales, como ella misma nos anunció el pasado enero.

Y si echamos un vistazo a los comentarios, asumimos que hay mucha expectación por este lanzamiento que, seguro, se va convertir en uno de los protagonistas de la próxima Feria del Libro.

Muchos de sus amigos escritores, han querido compartir su emoción. Le han faltado unos minutos para recibir un montón de comentarios.

Ana Milán: 🙌❤️

Laura Chica: ❤️❤️❤️felicidades Preciosa 😍😍 otro hijito

Miguel Gane: Qué bien qué bien qué bien ❤️

David Olivas: Qué ganas!!!! 🧡

Irene G.: Enhorabuena preciosa ❤️

Máximo Huerta: 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡

La Forte: Dilooooo!!

Enfermera saturada: 👏👏👏

Esta novela llegará a coger el testigo de Los abrazos lentos, el libro que publicó el pasado noviembre que recogía textos, reflexiones, poemas y sueños de los últimos cinco años.

Ahora vuelve a la ficción y seguiremos pendientes porque en breve nos contará la sinopsis de su nueva aventura.