María Aguilar, la soltera de ‘La isla de las tentaciones’ contesta a los haters que critican su cuerpo

María Aguilar se ha convertido en una de las solteras más criticadas de la sexta edición de La isla de las tentaciones. La seguridad que demuestra en sí misma y su conquista de David Vaquero han hecho que no sea del agrado de muchos.

Sus conversaciones que giran en torno al sexo y la forma en la que no respetó los aparentes noes de David la han convertido en diana de muchas críticas. Tampoco ha ayudado su paso por plató donde su actitud retadora no ha convencido a muchos.

El problema es que las críticas ya no solo se centran en su paso por el programa, sino que se han extendido a su físico. En la villa, la hemos visto en bikini a todas horas y parece que no a todo el mundo le ha gustado su anatomía.

En unos días en los que el debate de la gordofobia ha salido a la luz por los comentarios hacia el cambio físico de Berta Vázquez en la alfombra roja de los Premios Goya, ella ha pasado por lo mismo.

María contesta

Pero menuda es ella. Estaba claro que no se iba a quedar callada. “Eres un Seat Ibiza y Elena un Ferrari. Ponte a dieta”, le decía una seguidora siguiendo la estela de Shakira.

"No me hace falta ponerme a dieta, amo a mi cuerpo así. No me considero una persona gorda, pero si lo fuera, ¿qué pasaría? ¿No puedo quererme así? Háztelo mirar", contestaba ella de manera rotunda para callar bocas.

“Va de guapa y le sobran 13 kg a la suelta”, insistía la misma seguidora. Y no faltaban mujeres que salían en su defensa. “Y a ti lo que te falta es educación. A ver si aprendes que no se debe opinar del físico de nadie, entre otras cosas”, comentaba otra seguidora.

“Comentarios que dan vergüenza ajena”, escribía en sus historias donde reproducía estos mensajes. y non dudaba en mostrar, también, un comentario que le demostraba que “también hay gente súper bonita, con eso me quedo".

El apoyo

“Soy mayor que tú y con mucho recorrido en esta vida y te diré que pareces buena chica, natural y que has ido a la isla a pasarlo bien y a darlo todo. Me pareces un mujerón”, le comentaba una seguidora, “no dejes que nadie te amargue ni que te genere un trauma cuando la gente te dice que estás gorda. Es todo envidia. A mí me han tenido mucha”.

“Sigue siendo tú misma, disfruta de la vida que son 2 días y con la cabeza alta siempre. Lo que más le jode a la gente es verte bien y que pasas de ellos”, terminaba diciéndole.

Mensajes que recibe María Aguilar tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. / @mariabrunn / Instagram

Está claro que María está viviendo las dos caras de la popularidad. Todavía nos queda mucho que ver de ella en el programa. ¿Seguirá David con ella?