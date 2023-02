“Amor es compartir”: El dardo de Prime Video a Netflix recordando lo que pasó en San Valentín

Solo el tiempo dirá si la decisión estratégica de Netflix para empezar a cobrar por usar las cuentas compartidas con personas no convivientes en un mismo domicilio fue un acierto o un error. Sin embargo, en el corto plazo todo lo que está sucediendo (trending topic #adiósNetflix, presentación de SkyShowtime...) no parece invitar al optimismo para el gigante del streaming. Y de hecho, sus competidores también han sacado el cuchillo para entrar a la pelea.

En concreto ha sido Prime Video, la plataforma de reproducción de Amazon quien el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, lanzó una campaña a través de la cuenta oficial de la compañía en Latinoamérica para asestarle un nuevo golpe a su rival.

"Recuerden siempre. Amor es compartir. 💙💙💙" se podía leer en el tuit posteado por @primevideoLat junto a una imagen con distintas imágenes de perfiles de personajes de The Office en los que se podía leer: El que paga, Su amigo, Su ex, La nueva pareja del ex".

Inmediatamente el mensaje de Prime Video corrió como la pólvora por las redes sociales y por Internet debido a la indirecta muy directa que le había lanzado a Netflix. Y es que después de que se anunciaran las nuevas condiciones sobre las cuentas compartidas de la compañía se volvió a viralizar el mensaje que desde la cuenta oficial de Twitter se publicó en 2017: "Love is an addiction. Love is sharing a password" ("El amor es una adicción. El amor es compartir la password").

En aquel 2017 en el que millones de usuarios descubrieron el servicio de cine y televisión online de la empresa nadie les aseguró que ese amor sólo se podía compartir en el mismo domicilio. No había amor para los no convivientes salvo que se pasara por caja.

En un mercado tan competitivo con tantas plataformas intentando hacerse con su cuota de mercado, cualquier paso en falso puede ser fatal. Mientras se resuelve la duda sobre el impacto que la decisión tendrá en Netflix, sus competidores se frotan las manos.