Aaron Taylor-Johnson, favorito para ser el nuevo James Bond, responde a los rumores sobre su fichaje

No es ningún secreto que Aaron Taylor-Johnson podría ser el nuevo James Bond, y de hecho, ya ha estado en conversaciones para ir puliendo su fichaje. El único contra es que podría convertirse en un actor demasiado famoso para cuando comiencen a rodar —algunos de sus próximos proyectos incluyen un papel protagonista como villano del universo Spider-Man, Kraven el Cazador—, aunque eso es cosa del futuro.

De momento, él es el único nombre que suena de manera más certera para ser el nuevo agente secreto, algo que le ha hecho estar en el foco mediático desde principios de este 2023. Por ello, ya está notando que muchas de las preguntas que le hacen en entrevistas no se cortan en referenciar directamente a ello, como una de las últimas que ha concedido.

El británico ha hablado con Vanity Fair de temas tan presentes en su vida como el "horror" de las redes sociales —admite ser un desastre con ellas, e incluso no llevar un teléfono móvil allá donde va— o trabajar con Brad Pitt —en la reciente Bullet Train, donde tiene varias escenas de peleas contra él—; además del tema de marras que tiene a muchos cinéfilos y fans de 007 en vilo: ¿Será él el que interprete al próximo James Bond del cine?

Es evidente que la franquicia sufrirá un reinicio inevitable en su siguiente entrega, por lo que tampoco oculta en su respuesta la realidad. Eso sí, lo hace de manera esquiva, respondiendo de esta manera a dichos rumores: "Es halagador. Puedes tener algo realmente positivo (escrito sobre ti), pero también puedes tener algo realmente negativo que pueda circular. Solo quieres estar en tu carril, mantenerte conectado a tierra, estar cerca de las personas que amas y te aman, y permanecer en ese mundo. Porque en el momento en que empiezas a creer la mierda que la gente dice de ti, te vuelves loco. Habrás perdido la cabeza".

No es extraño que Taylor-Johnson conteste de esta manera al medio, pues aún no es definitivo que sea él el que se ponga en la piel del agente secreto. Aun así, si el intérprete es el que finalmente interprete a 007, no será a corto plazo; pues ni si quiera hay fecha estimada de estreno para la próxima saga planeada de la película, de la que no se conoce aún ningún detalle con respecto a qué trama del personaje adaptaría.

Sea como sea, lo cierto es que la posibilidad de interpretarlo no ha provocado una reacción negativa entre los fans de la franquicia. Su experiencia cinematográfica ha demostrado que tiene bagaje en películas de acción —es un habitual del género gracias a protagonizar la bilogía Kick-Ass o haber participado en Vengadores: La Era de Ultrón como Pietro Maximoff—, además de cumplir el requisito de ser británico y de ser joven, una característica que quieren que marque al nuevo Bond.