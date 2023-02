Malú, desde el estudio de grabación: “Ganas de empezar a compartir con todos vosotros”

A finales del pasado año pudimos disfrutar del estreno de una de sus pocas novedades musicales del 2022. Romperme más unió a Malú con Beret para el lanzamiento del solista sevillano. Era la segunda colaboración tras su dueto junto a Omar Montes, Siempre fui él, que nos devolvió a la intérprete a la primera fila de la actualidad musical. Un lugar del que ya no quiere irse.

Porque la intérprete madrileña se ha puesto manos a la obra en el estudio de grabación para dar forma a las canciones que formarán parte de su próximo proyecto discográfico cuyo nombre y fecha de lanzamiento son toda una incógnita para todxs.

Lo que sí sabemos, porque nos lo ha contado la propia protagonista desde su zona de trabajo, es que cada vez falta menos para que podamos tener su nueva aventura musical en nuestras manos y poder escuchar sus nuevas composiciones.

No han pasado aún ni dos años desde que la cantante pusiera a la venta su último disco de estudio hasta la fecha, Mil batallas, que presentó en una gira de conciertos durante el 2022 en su regreso a los escenarios después de estrenar su faceta como madre. Un tour que aún no quiere dar por cerrado ya que hace unos días confirmaba algunas fechas de conciertos para este 2023.

Malú quiere seguir presentando su Mil Batallas Tour durante todo este verano pero no por ello está descuidando la creación de nuevas canciones con las que volver a situarse en los primeros puestos de las listas de ventas: "Ganas de empezar a compartir con todos vosotros!!! De momento… seguimos en el estudio!!! 🤟🏼🤟🏼🤟🏼" publicaba en su cuenta oficial en Instagram.

En su anterior proyecto, Malú confesó que "son todas mis batallas, mis historias. Cuando saco un disco me gusta contar mis cosas, pero sobre todo contarlas con la mayor sinceridad posible en el momento en el que las estoy viviendo. Ahora me apetecía contar mis batallas así, con un punto más rock y de músicos. El cuerpo me pedía música y lo tenía claro desde el principio".

Un par de años después y después de la maternidad, la pandemia y todas las circunstancias que rodean la vida de la intérprete, habrá que esperar para ver qué quiere contarnos la madrileña en su decimotercer disco de estudio.

¿Colaboraciones? ¿Compositores y productores en torno a esta sesión de grabación? Tendremos que esperar para conocer todos los detalles así que no le perderemos la pista.