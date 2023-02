Siete documentales sobre alimentación que cambiarán tu manera de comer y ver el planeta

1. Seaspiracy

Si te gustó ‘Cowspiracy’, no te pierdas ‘Seaspiracy’, en el que el cineasta británico Ali Tabrizi, analiza el impacto ambiental de la pesca. El cineasta británico Ali Tabrizi muestra sin ambages el impacto que tiene la especie humana en la vida en los océanos. Y lo hace para desvelar un dato que invita a la reflexión: el 46% de la basura de océanos como el Pacífico son restos de las redes de pesca. Del mismo modo, Tabrizi también analiza las consecuencias de la sobrepesca, la preocupante presencia de desechos plásticos en los mares del planeta o las terribles tradiciones de la caza de ballenas en las Islas Feroe o de delfines en Taiji, Japón. Puedes verla en Netflix.

2. El mundo según Monsanto

Para saber cómo se alimenta el mundo, hay que entender el papel que juegan empresas como Monsanto, una de las grandes multinacionales de la agroindustria. Monsanto se dedica fundamentalmente a la ingeniería genética de semillas, pero también a la producción de herbicidas, con productos tan famosos y controvertidos como el glifosato. En este documental francés, Marie-Monique Robin investiga hasta dónde llega su poder y analiza peligros como el de los alimentos transgénicos. Se puede ver en YouTube.

3. What the Health

Joaquin Phoenix, uno de los actores de Hollywood más comprometidos en materia de cambio climático y derechos de los animales, produjo un impactante documental en el que investiga la relación entre dieta y enfermedad, al tiempo que investiga y denuncia la inmensa cantidad de dinero que mueve sectores como el de la sanidad y las industrias farmacéutica y alimentaria. Puedes verla en Netflix.

4. Food Choices

El periodista polaco Michal Siewierski dedicó tres años de su vida a preparar y dotar este ambicioso documental, en el que nos ofrece toda clase de datos para que entendamos la importancia de elegir bien lo que comemos de cara a hacer del planeta un lugar más habitable. Puedes verlo en YouTube.

5. Fed Up. El lado amargo del azúcar

Tras tres décadas dando noticias sobre obesidad entre la población estadounidense en canales como la BBC, CBS o la NBC, la presentadora de televisión norteamericana Katie Couric decidió buscar respuestas. Lo hizo prestando atención a los engaños que esconden las etiquetas de muchos productos alimenticios, que actúan como reclamo a la hora de acudir al supermercado invitándonos a consumir azúcar y más azúcar. Couric se mete hasta el fondo de la cuestión y no se corta un pelo a la hora de señalar a los todopoderosos lobbys de la industria alimentaria como responsables. Imprescindible. Puedes verla en Apple TV.

6. Super Size Me

¿Qué pasaría si durante un mes entero te alimentaras sólo de comida del McDonalds? Seguramente, nada bueno. Fue lo que se propuso a modo de reto el cineasta estadounidense Morgan Spurlock, que durante 30 días devoró las distintas opciones de menú que ofrece la multinacional con un objetivo claro: comprobar los efectos que tiene este estilo de vida en la salud humana, tanto física como psicológica. Todo ello, para denunciar la epidemia de obesidad que sufre su país, en un fenómeno que afecta especialmente a los niños. El documental, como es lógico, levantó una gran polvareda y una oleada de críticas, aunque también no pocas alabanzas, y ya se ha convertido en un clásico. Puedes verla en YouTube.

7. Eating Our Way To Extinction

Cuando el buque en el que viajaban una enamorada Kate Winslet y Leonardo DiCaprio chocó contra un iceberg, difícilmente sus protagonistas hubieran podido imaginar que, más de dos décadas después, iban a estar involucrados en una lucha que, entre otras cosas, busca evitar que se produzca el deshielo. Titanic fue uno de los mayores pelotazos de la historia del cine, pero también fraguó una amistad entre sus protagonistas que se mantiene a día de hoy, tanto como su compromiso. El último ejemplo en lo que respecta a Kate es ‘Eating Our Way To Extinction’, en el que ejerce de productora y narradora para alertar de las graves consecuencias para el planeta que tiene nuestra manera de producir y consumir alimentos. Puedes verlo en YouTube.