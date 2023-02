David Bisbal presenta ‘Ajedrez’, un single con el que vuelve a la esencia de sus comienzos

¡David Bisbal quiere seguir celebrando sus más de 20 años de carrera musical junto a sus fans! Y no hay mejor manera de hacerlo que con nueva música. El artista ha lanzado Ajedrez, el single que da el pistoletazo de salida a su próximo disco y con el que quiere traer a nuestra memoria los temazos que le llevaron al estrellato en los 2000.

Junto a este sencillo, el almeriense ha publicado un videoclip en el que parece reencontrarse con un pasado amor imposible. "Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer / Cuando regreses, yo ya no estaré. (...) Nos queríamos pero nunca a la vez / Nuestros relojes giran del revés / No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo / Maldito juego de ajedrez", versa el estribillo.

"Tenía ganas de tener un tema pop tan enérgico como Ajedrez. Espero que lo disfrutéis", ha compartido en la caja de comentarios de YouTube. Y es que, como bien repitió durante el día de ayer en su visita a El Hormiguero y a través de sus redes sociales, estaba emocionadísimo de dar a conocer todo lo que tiene preparado para este 2023.

Uno de esos planes es su cita o, mejor dicho, veinte citas seguidas en el Teatro Albéniz de Madrid para celebrar el vigésimo aniversario de su trayectoria artística. Del 7 de marzo al 8 de abril, Bisbal estará haciendo vibrar a todos sus fans. Un reto que ha asegurado será como "un tour de Francia".

Las curiosidades de Ajedrez y detalles del disco

"Arranco con un nuevo proyecto que se va a llamar Me Siento Vivo, y qué mejor que después de 20 años sentirse vivo con la música, pero arrancamos con un single que a mí me emociona muchísimo", comenzaba explicando el cantante durante su encuentro con Pablo Motos.

"Vuelvo a ese ritmo más 'a tierra'... Tengo muchísimas canciones que me han funcionado y que tiene ese ritmo, por ejemplo Ave María, Esclavo de sus besos, Silencio... Y vuelvo a ese ritmo, pero con sonido y esencia ochentera y noventera y me emociona porque tengo que preparar la nueva gira, tengo que hablar con mis músicos para seleccionar qué instrumentos o qué elementos vamos a llevar en vivo y en directo. Y realmente es un sonido que nunca antes he presentado en el público y que me emociona", continuaba con los ojos vidriosos de la ilusión.