Elsa Pataky tiene algo que decir sobre Miley Cyrus y ‘Flowers’, la canción dedicada a su cuñado Liam Hemsworth

Elsa Pataky ha vuelto a pisar tierras españolas para presentar una nueva colección de zapatos. En este acto, la actriz fue preguntada sobre varios temas por varios medios de comunicación, como la posible retirada del cine de su marido Chris Hemsworth o el último éxito de Miley Cyrus, Flowers, que va dedicado a su cuñado Liam.

Sobre la canción, la madrileña no ha querido entrar a opinar, aunque según Europa Press ha confesado que le gusta. A pesar de todo, ha lanzado un mensaje claro: "Ella puede hacer lo que quiera... Es una relación que es inexistente. Es un tema muy pasado para nosotros. De hablar alguien que lo haga Liam, pero ella es libre de hacer todo lo que quiera", ha afirmado.

Antes de dar carpetazo a este asunto, el periodista le ha preguntado si guarda algún tipo de contacto con ella, a lo que Pataky ha asegurado que "ya no, porque evidentemente vivimos en países diferentes y es difícil".

El futuro 'incierto' de Chris Hemsworth en el cine

Aparte de su cuñado, a Elsa Pataky le han preguntado por su marido Chris Hemsworth y su posible retirada del cine, ya que el pasado mes de noviembre, el actor reveló que, en su organismo, contaba con un genoma que podría ser un potencial causante de Alzhéimer en un futuro.

Ante esto, la española ha quitado hierro al asunto: "Él decidió hacerlo público para ayudar a mucha gente, pero es un gen que no quiere decir nada tampoco. No va a retirarse del cine que es su pasión, pero después de un año de trabajar muy duro ha aprovechado para descansar y tomarse unas vacaciones en familia. Solo es un gen con más probabilidades de tenerlo y la vida ya dirá", ha contado a la agencia.

Es por esto que, por si no llegara a recordarla, hace poco le sorprendió con un gesto romántico —a la par que inquietante—: se caracterizó como una anciana: "Verme con 95 años de repente me quedé en shock, me sentí vulnerable, pero luego fue una experiencia bonita y natural. Él no sabía nada y sintió mi vulnerabilidad, que yo estaba asustada, y le enterneció y acabó siendo un momento bonito, pero estaba aterrorizada".