Reparto de ‘Pecado Original’: Quién es quién en la nueva serie turca de Antena 3

La cuenta atrás para conocer de qué va Pecado Original, la nueva serie de Antena 3, ha llegado a su fin. Los amantes de las series turcas están de suerte y a partir de este domingo 19 de febrero a las 22 horas podrán conocer la nueva comedia que les acompañará cada tarde.

La presunta sucesora de Tierra Amarga ya apunta maneras y es que parece que sus capítulos estarán llenos de drama, romances, lujos y ambición. Sin duda, toda una estrategia de Atresmedia, la cadena líder de este tipo de comedias, con la que enganchar a los seguidores.

Mientras la nueva serie turca nos desuelve este misterio es hora de conocer quién es quién en Pecado Original. Aquí te contamos todo para que no te pierdas nada:

1. Eda Ece es Yildiz Yilmaz

Yildiz Yilmaz en 'Pecado Original' / Antena 3

Eda Ece siempre ha soñado por forman parte del guión y la producción, sin embargo, desde que la interpretación llegó a su vida no ha dejado de participar en varias series juveniles, aunque la que la llevará a la fama ha sido Pecado Original.

Yildiz Yilmaz es una de las grandes protagonistas de Pecado Original, un personaje que valora por encima de todas las cosas a la alta sociedad y el lujo. Sueña en encontrar a un hombre con un gran poder adquisitivo y casarse con él, y para ello está dispuesta a todo. Mientras llega el hombre de su vida, lucha por llegar a fin de mes, pero esta delicada situación económica está a punto de cambiar con la llegada de Ender, una poderosa mujer que llega a su vida con una misión.

2. Sevval Sam es Ender

Ender en 'Pecado Original' / Antena 3

Sevval consiguió su primer papel con tan solo 21 años en Süper Baba con la que consiguió ser muy reconocida en Turquía. ahora busca reafirmar su popularidad con Pecado Original mientras lo compagina con la interpretación musical.

La poderosa e imponente Ender es una mujer de 40 años, muy bien considerada en la alta sociedad. Es capaz de aguantar cualquier cosa con tal de no dejar de ser una mujer de la élite. Está casada con Halit, un gran empresario, y juntos viven en una lujosa casa con su hijo y dos hijastras que no la soportan. Aunque de puertas para fuera muestren ser la pareja ideal, lo cierto es que no están enamorados y en la intimidad no se soportan. Para evitar que su marido la deje en la calle acudirá a Ender con un plan que provocará que cambie su vida por completo.

3. Sevda Erginci es Zeynep Yilmaz

Zeynep Yilmiz en Antena 3 / Antena 3

Sevda Erginci es una modelo y actriz que debutó con tan solo 15 años. Sus trabajos en cine y televisión le han llevado a estar nominada en varias ocasiones y ha conseguir galardones internacionales.

Junto a Yildiz será otra de las grandes protagonistas. Zeynep es muy inocente y no soporta las injusticias. Vive junto a su hermana y, aunque tienes personalidades muy diferentes, intentán sobrevivir cada día. Su vida está a punto de cambiar por Alihan, un empresaria con quien choca por su arrogante personalidad, ¿mejorará su relación?

4. Onur Tuna es Alihan Taşdemir

Alihan Taşdemir en 'Pecado Original' / Antena 3

Desde su debut en 2011 en el mundo de la interpretación no ha parado de encadenar un proyecto con otro, aunque uno de los más destacados es Pecado Original.

Alihan será el nuevo jefe de Zeynep con quien, a pesar de no empezar con buen pie, podría haber llamado su atención. Alihan es un joven y apuesto hombre de negocios. Es el hombre perfecto para muchas mujeres, pero su carácter lo hará inalcanzable.

5. Talat Bulut es Halit Argun

Halit Argun en 'Pecado Original' / Antena 3

Talut es un actor turco que tiene un gran recorrido dentro del mundo de la interpretación, pues ha aparecido en más de veinte películas desde 1980.

En la nueva serie de Antena 3, Halit será uno de los empresarios más ricos de Turquía, pero también se le conocerá por ser un mujeriego. Vive escondiéndose de sus responsabilidades y engañando a todas las mujeres con las que está. Ahora está con Ender, con quien parece ser la pareja perfecta, pero es todo una falsa.

6. Şafak Pekdemir es Zehra Argun

Zehra Argun en 'Pecado Original' / Antena 3

Antes de empezar su carrera como actriz, Şafak Pekdemir debutó en el mundo del cortometraje en 2009. Desde entonces ha participado en obras de teatro, películas y series, siendo Pecado Original su nuevo proyecto.

En esta nueva comedia de Atresmedia, Zehra será una mujer seria y elegante, acostumbrada a vivir rodeada de lujos. Es la hija mayor de Halit, con quien mantiene una buena relación. Todo lo contrario que con Ender, su madrastra.

7. Ilber Kaboğlu es Erim Argun

Erim Argun en 'Pecado Original' / Antena 3

Con tan solo 20 años, Ilber Kaboğlu ya apunta maneras en el mundo de la interpretación. En 2018 tuvo una oportunidad como actor y ahora vuelve a las pantallas con Pecado Original.

En esta nueva andadura, Erim será hijo de Ender y Halit, aunque tiene dos hermanas más por parte de padre con las cuales discute de vez en cuando. Ha vivido rodeado de lujos, está acostumbrado a que no le falte de nada y, a pesar de eso, mantiene su humildad.

8. Ayşegül Çınar es Lila Argun

Lila Argun en 'Pecado Original' / Antena 3

Lila es una de las integrantes de la familia Argun. También es hija de Halit, aunque en este caso de su segunda esposa, a quien visita a menudo y con quien mantiene muy buena relación. Es sobrina de Alihan y mantienen una relación de hermanos. También es hermana de Zehra y Erim, aunque su relación es más caótica.