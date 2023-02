Tras más de dos meses alejado de la televisión, que no del foco mediático porque su nombre ha dado muchas vueltas, Jorge Pérez ha vuelto a los platós de Telecinco para hablar de todo lo ocurrido con Alba Carrillo en su cena de empresa. Una noche en la que se filtraban unas comprometidas imágenes en las que se apreciaba el tonteo entre los dos colaboradores con beso incluido.

El que fuera ganador de Supervivientes 2020 ahora ha aparecido en Déjate querer y ha roto su silencio para explicar todo lo que sucedió en aquella noche que califica como "uno de los peores momentos de su vida".

"Mi ausencia ha sido porque estaba totalmente anulado, he tenido que escuchar cómo me llamaban cobarde después de haber estado quince años trabajando como Guardia Civil, no ha sido una cuestión de no querer dar la cara, la cuestión es que era incapaz de caminar hasta la silla de al lado, estaba devastado completamente", así se enfrentaba Jorge Pérez a las imágenes de esa noche.

El colaborador ha reconocido que durante este tiempo se ha sentido totalmente hundido: "El problema es que solo se ha sabido una parte de la historia, en toda historia hay más de una versión (…) Como todo el mundo sabe, mi mujer Alicia y yo tomamos la decisión de resolver esta situación fuera de los platós de televisión, hay un procedimiento abierto que no me permite hablar abiertamente de lo que realmente pasó".

Lo más difícil para él durante el escándalo

El exconcursante de Supervivientes no ha dudado en reconocer que para él lo más difícil de estos meses ha sido ver cómo se juzgaba a su mujer, Alicia Peña. Ha sentadio un verdadero dolor e impotencia al ver cómo se cuestionaba cualquier paso de su mujer y se llegaba incluso a poner en duda su profesionalidad.

"Lo fácil hubiera sido venir a los programas a contestar, el tema se habría zanjado y mi cuenta tendría muchos más ceros, el daño ha sido tremendo, parecía que había personas que tenían algo personal hacia mí, estaban deseando verme caer", decía afirmando que no entendía tanto odio por unas imágenes.

Respecto a cómo se encuentra su relación con Alicia Peña después de todo lo sucedido, Jorge no ha tenido problema en responder: "Alicia y yo estamos en contacto todo el tiempo desde que yo salgo de esa fiesta, Alicia sabe lo que hago y lo que ocurre, si hubiese sucedido a quien le debo explicaciones es a mi mujer, y en ella estaría el considerar si eso es perdonable o no".

Si para algo le ha servido este tiempo a Jorge Pérez es para reflexionar: "He llegado a pensar con todo esto que yo tenía un problema, yo soy una persona muy efusiva, pero no solo con mujeres, abrazo a todo lo que se mueve, si pasa un perro también le abrazo, han intentado dar una imagen de mí de depravado sexual".