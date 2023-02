Rosalía abre un viejo debate sobre la Coca Cola: así se la bebe ella

Rosalía se ha convertido en la última estrella en aliarse con Coca Cola. La catalana, que es uno de los rostros más aclamados por el público y la crítica de la industria musical, ha lanzado su propio sabor de la famosa marca de bebidas. ¡Todo un logro! Y es que no son muchos los famosos que pueden presumir de tener su propio sabor de bebida. ¡Y menos con una marca tan conocida!

Este mes de febrero ya se ha puesto a la venta la Coca Cola de Rosalía. Con un embase de color rosa, un ligero sabor a vainilla y el hit de LLYLM como banda sonora de la publicidad que ha grabado, el nuevo producto de Rosalía está siendo todo un éxito. Y es que la artista se ha convertido en una auténtica maestra del product placement.

De este modo, la Motomami ha compartido un TikTok que ha enamorado a sus fans. Ella, que es una auténtica amante del ASMR, ha compartido un vídeo en el que aparece preparándose una Coca Cola. En el TikTok, donde Rosalía no dice nada, vemos cómo se prepara la bebida. ¡Y es todo un proceso!

Rosi nos muestra desde cómo saca la copa hasta el sonido de las burbujas al salir de la lata. Un vídeo que merece la pena escuchar. Pero hay un paso que ha creado debate entre los seguidores y seguidoras de Rosalía. Y es en el que la estrella aparece echando hielo a la copa.

¿Se echa hielo a la Coca Cola?

"Rosa, a la Coca Cola no se le pone hielo", ha escrito uno de los usuarios de TikTok en el vídeo. Una respuesta que ha tenido más de 1800 me gusta. Pero mayor éxito ha tenido la respuesta de la estrella española: "A la mía sí". Con estas cuatro palabras, la cantante ha vuelto a hacer gala de su sentido del humor. Además, ha sumado más de 7000 me gusta con esa respuesta.

Lo cierto es que no hay ninguna norma escrita sobre cómo hay que tomar la Coca Cola. Es verdad que, como con todo tipo de bebidas, a medida que se va derritiendo el hielo, el sabor de la Coca Cola es cada vez menor (ya que se va aguando el producto). Pero eso es algo que pasa con todas las bebidas.

Lo importante es que la Coca Cola esté fría y se disfrute de la manera que quieras. Y si Rosalía se la quiere beber fría, ¡pues se bebe fría y con mucho hielo!