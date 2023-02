Barranco llora en el plató de ‘Pesadilla en El Paraíso’ por Tania Deniz que sigue generando el mismo hate

Antonio Montero, Tania Deniz y Borja Estrada vivían con nervios la gran final de Pesadilla en El Paraíso 2. El primero en quedarse a las puertas era Antonio Montero que recibía la visita de su mujer, Marisa Martín Blázquez que confesó que no quería que su marido participara en el concurso y que le pidió que no hablara de ella.

Tania Deniz también recibía la visita de sus seres queridos, su madre y su pareja, algo que no esperaba porque pensaba que Tenerife estaba muy lejos como para que pudieran desplazarse para estar con ella.

“Estoy súper orgullosa. Es una niña que lo que se propone, lo hace. Ha crecido, pero sigue siendo la misma. Ha sido real, ha sido concisa en todo lo que hace y lo que dice”, decía su madre que estaba muy nerviosa con el reencuentro. Tania se dio cuenta de que llevaba puesto un colgante que le había regalado Barranco.

La emoción del novio

Mientras, en plató, su novio lo veía todo y se emocionaba. “Me emociono mucho viéndola a ella con su familia porque es una niña con un corazón inmenso y no hago caso al tema este de que no se imagina que fuera yo. Yo tampoco imaginaba que ella pensara eso, pero me alegra mucho verla”, empezaba diciendo sobre el hecho de que Tania no esperaba la sorpresa de Barranco porque ya se lo habían llevado a la granja.

“Siempre se lo digo, sonríe porque eres una persona espectacular sonriendo y muchas veces no lo hace y ver estas cosas con su familia, con todo lo que se ha hablado de su padrastro y su padre, pues me encanta porque ella se pensaba que no iba a venir nadie porque desde un primer momento, sus padres trabajan mucho y no pueden dar el paso de venir aquí. Me ha hecho ilusión que viera a sus padres porque es una niña diez y yo hablo y me emociono mucho”, expresaba Barranco.

Y mientras Beatriz Trapote y Maestro Joao le dedicaban bonitas palabras a Tania, a Barranco se le caían tímidas lágrimas, orgullos de su novia.

La audiencia opina

Pero no pudo ser, finalmente, el programa lo ha ganado Borja Estrada, pero solo por un 58% de los votos. Y la audiencia parece, en general, encantada con el resultado. Y es que Tania, desde La isla de las tentaciones, no para de acumular hate en redes.

Ahora, Pesadilla en El Paraíso, deja paso a Supervivientes y ya hay 6 confirmados.