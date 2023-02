Tania Deniz habla sobre la posibilidad de volver a ‘La isla de las tentaciones’ pero ahora con Albert Barranco

Pesadilla en El Paraíso terminó la semana pasada con la victoria de Borja Estrada que se impuso, por muy poco, a la segunda finalista que fue Tania Deniz.

Una semana después se reencontraban todos en un último debate y Carlos Sobera quería saber el futuro que se planteaba Tania ahora que el reality había terminado. Recordemos que primero la vimos en La isla de las tentaciones del que salió con una relación roto. La infidelidad de Samu Chávez hizo que abriera los ojos y decidiera no continuar con él.

Después de un verano de soltería que disfrutó al máximo, futbolista incluido, parece que volvió a enamorarse. Aunque no estaba apenas iniciando esta nueva relación cuando se marchó a la granja donde ha pasado más tiempo que con su novio y eso que Albert Barranco no dudó en ir a pasar unos días allí con ella.

Sobera quería saber qué va a pasar ahora con ellos. “Yo soy más de vivir el presente que de mirar el futuro”, contestaba Tania con evasivas, pero ya sabemos que Carlos es insistente.

“Seguramente me iré yo para Barcelona, es que me lían, para que luego digan que no estoy enamorada”, acababa reconociendo Tania que está dispuesta a dejar Tenerife para seguir los pasos de su chico.

¿Más ‘La isla de las tentaciones’?

“Te vas a ir a República Dominica, ¿no?”, le preguntaba finalmente. “Bueno, ya vamos viendo. De vacaciones puede ser”, decía con la risa floja.

“Antes me ha llamado Sandra y me ha dicho, creo que vienen los dos para La isla de las tentaciones, que quieren probar la intensidad y la fortaleza de su amor”, confesaba el presentador.

“De momento necesito un poco de calma, déjame ubicarme, la civilización…”, insistía Tania que no admitía nada. Y cuando recordaba que lleva solo tres meses con Barranco, Sobera le aseguraba que era “justo lo que hay que llevar para ir a la isla”.

Veremos si hay edición de vips o una nueva entrega de La última tentación que nos permita ver cómo se pone a prueba esta nueva relación.