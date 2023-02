Ana de Armas se sincera sobre su uso de las redes sociales: “Tengo que equilibrar, es difícil”

Ana de Armas está en su mejor momento, y la mejor prueba de ello es el recorrido que está teniendo hasta los Premios Oscar 2023. Está nominada por su papel en Blonde, algo que le provoca ciertos paralelismos con Marilyn Monroe en las entrevistas. Y en una de las últimas, ha hablado sobre su uso de las redes sociales.

La actriz es uno de los grandes nombres del pasado 2022, a la vez que va camino de ser otra de las profesionales que marquen el 2023. Eso sí, destaca que pese a ser una de las intérpretes con más fama internacional de los últimos meses, apenas se muestre activa en las cuentas de redes sociales que aún no se ha borrado.

En su última entrevista para Vanity Fair, la cubana admitía que la película sobre Monroe le ha ayudado a reconsiderar cómo es trabajar en Hollywood; sobre todo porque la cruda situación que muestra la película le hizo meterse de lleno en su papel. De ahí que contestara a que sigue viendo patrones que se repiten a día de hoy, y por los que ha decidido tomar ciertas medidas.

Una de esas decisiones pasa por borrar todas sus redes sociales excepto Instagram, algo de lo que también ha contestado al medio. "Ahora solo tengo Instagram, y apenas lo uso porque siento que las cosas siempre están mal allí", comentaba. No era ningún secreto que Ana no era asidua a las redes, aunque su explicación va más allá.

"Si dependiera de mí, me borraba Instagram ahora mismo, pero no puedo", desvelaba, aunque justo después se retractaba. La actriz es muy consciente de su faceta de influencer —algo lógico, sobre todo con 9.5 millones de seguidores—, aunque no es para lo único que necesita esta red social: "(Instagram) ha sido bueno para Blonde y para películas de las que quiero hablar. Es algo engañoso porque sientes la presión de enseñar ciertos aspectos personales, algo sobre tu vida privada, para que la gente esté interesada en ti. Tienes que encotrar equilibrio de alguna manera, algo que considero bastante difícil", comentaba.

Solo con ver la rapidez con la que triunfó en Hollywood después de salir de El Internado se entiende su compromiso con la profesión es mayúsculo, por lo que su faceta de personaje público puede costarle algo de trabajo. Aun así, ella sigue celebrando sus éxitos en su cuenta de Instagram, por lo que parece que es una relación de amor-odio.

De momento, puede seguir utilizando su cuenta para un altavoz de nuevos proyectos, entre los que destacarán Ballerina. La cubana se pondrá al frente del spin-off de la saga John Wick que promete ponerla en situaciones de lo más peligrosas, tal vez en un registro en la que no la hemos llegado a ver en ninguno de sus películas anteriores.

Blonde está disponible en Netflix.