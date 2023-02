¿Niall Horan y Harry Styles? La rumoreada colaboración que ha puesto sobre la mesa una tiktoker

Desde que One Direction anunciara su separación temporal (recordemos que nunca dijeron que fuera definitiva e incluso se habló de un plazo) ninguno de sus componentes ha trabajado o colaborado con otro miembro de la boyband. Incluso los rumores sobre su posible reunión con motivo del 10º aniversario quedaron frustrados por culpa de la pandemia mundial. Pero, ¿y si todo pudiera cambiar con el nuevo álbum de estudio de Niall Horan?

Eso es justo lo que ha puesto sobre la mesa una tiktoker que ha revolucionado el mundo directioner y, de paso, a los medios de comunicación de medio planeta. Porque a través de una imagen sobre un rodaje de Harry Styles ha descubierto en una serie de pasos imágenes que podrían apuntar a una colaboración entre ambos componentes de 1D.

¿Habrá un dueto de Niall Horan junto a Harry Styles en The Show? Pues si nos dejamos convencer por la teoría de esta joven fan la respuesta es sí. Obviamente nadie ha confirmado nada y ambos artistas siguen concentrados en promocionar sus más recientes trabajos: Harry's House y Heaven, el nuevo single de Niall.

Si es cierta esta teoría, no tendremos que esperar demasiado para confirmarla porque el nuevo álbum del músico irlandés se pondrá a la venta el próximo 9 de junio bajo el título de The Show. "No podría estar más feliz de decirte que mi nuevo álbum 'The Show' será lanzado el 9 de junio. Puedes pre-ordenarlo ahora desde el link de mi biografía. Este álbum es una pieza de trabajo del que estoy tan orgulloso y ahora es el momento de pasártelo para que vayas y lo hagas tuyo propio. Muchas gracias por estar ahí para mí todo este tiempo y no puedo esperar para compartir el próximo par de años de esta nueva era contigo. Os he echado mucho de menos a todos. Es bueno estar de vuelta. Bienvenidos a 'The Show'".

El intérprete mostraba además la portada del que será su tercer disco con un cierto aire a las tipografías y los estilismos de la sociedad estadounidense de los 50/60. Hasta el momento sólo hemos podido escuchar la tarjeta de presentación de este elepé, Heaven, cuyo estreno se produjo este 17 de febrero.

Para este disco, Niall Horan ha vuelto a contar con la colaboración de su equipo creativo habitual; Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr. John Ryan, Xplicit, Jamie Scott, Daniel Bryer, Mike Needley Greg Kurstin. ¿Tendremos que incluir en este listado a Harry Styles?

Cada vez falta menos para poder disfrutar de uno de los discos que marcarán la agenda pop del 2023. ¿Qué nos tendrá reservado Niall Horan en su tercer disco de estudio tras Flicker y Heartbreak weather? La cuenta atrás para recibir Heaven ya ha comenzado y la nueva era The Show está a punto de iniciarse.