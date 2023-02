Niall Horan pone nombre a su nuevo disco, ‘The show’, que lanzará el 9 de junio

El tercer álbum de estudio de Niall Horan ya tiene título y fecha de lanzamiento. El ex componente de One Direction acaba de anunciar a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales que su nueva aventura musical llevará por título The Show y verá la luz el próximo 9 de junio.

"No podría estar más feliz de decirte que mi nuevo álbum 'The Show' será lanzado el 9 de junio. Puedes pre-ordenarlo ahora desde el link de mi biografía. Este álbum es una pieza de trabajo del que estoy tan orgulloso y ahora es el momento de pasártelo para que vayas y lo hagas tuyo propio. Muchas gracias por estar ahí para mí todo este tiempo y no puedo esperar para compartir el próximo par de años de esta nueva era contigo. Os he echado mucho de menos a todos. Es bueno estar de vuelta. Bienvenidos a 'The Show'" ha posteado el músico irlandés.

El intérprete mostraba además la portada del que será su tercer disco con un cierto aire a las tipografías y los estilismos de la sociedad estadounidense de los 50/60. Hasta el momento sólo hemos podido escuchar un breve adelanto de la que será la tarjeta de presentación de este elepé: Heaven.

Sólo tendremos que esperar hasta el próximo 17 de febrero para poder disfrutar al completo de la canción con la que presentará este trabajo para el que tendremos que esperar aún unos cuantos meses más. Para este disco, Niall Horan ha vuelto a contar con la colaboración de su equipo creativo habitual; Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr. John Ryan, Xplicit, Jamie Scott, Daniel Bryer, Mike Needley Greg Kurstin.

Cada vez falta menos para poder disfrutar de uno de los discos que marcarán la agenda pop del 2023. ¿Qué nos tendrá reservado Niall Horan en su tercer disco de estudio tras Flicker y Heartbreak weather? La cuenta atrás para recibir Heaven ya ha comenzado y la nueva era The Show está a punto de iniciarse.