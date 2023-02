‘Army of one’, la canción con la que Verónica Romero, de ‘Operación Triunfo 1’, podría ir a Eurovisión

Cada vez queda menos para que los eurofans se den cita en Liverpool para vivir una nueva edición de Eurovisión. Hay países como España que ya han elegido representante. Gracias a Benidorm Fest hemos llegado a Blanca Paloma que lo dará todo con su nana para ganar este año o, por lo menos, igualar el buen papel de Chanel el año pasado.

Pero hay otros países que todavía están en el proceso y uno de ellos es San Marino que tiene su particular Benidorm Fest, llamado Una voce per San Marino al que se han presentado 106 aspirantes.

Y hay algo que en nuestro país ha llamado mucho la atención y es que hay varios artistas españoles que formarán parte del proceso: Brandon Parasole, Ferrán Faba, Verónica Romero y Víctor Arbelo.

Un tema guerrero

La que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo se ha presentado con Army of one, un tema que todavía no hemos podido conocer íntegramente, pero que por lo que nos ha permitido escuchar como avance, podemos decir que es bastante cañero.

“Familia: PASAMOS A SEMIFINALES ❤️ A un paso de #eurovisión. Pase lo que pase… estoy feliz”, compartía en sus redes sociales la aspirante española a representar a San Marino. "He deseado con todas mis fuerzas que llegara este momento. Tiene luz propia, su energía es brillante y poderosa. La he soñado mucho en un escenario, conectando, sintiendo su fuerza y su amor con todos vosotros. Es el momento de ‘Army of one’", añadía.

En 2018, ya pasó por este proceso Davinia de Operación Triunfo 3, pero no acabó siendo la elegida. Veremos si con Verónica la cosa cambia.

Los rivales

En la larguísima lista de candidatos encontramos repetidores como la representante de Albania en Turín 2022, Ronela, y el abanderado rumano en Helsinki 2007, Ciro de Luca de Todomondo.

También hay nombres que son bastante habituales de San Remo, como Deborah Iurato, Eiffel 65, Massimo di Cataldo, Moreno o Roy Paci.

Y varios que lo han intentado en sus países, pero al no ser elegidos, lo intentan por este lado. Los italianos Alessandro Coli, Deshedus, Ellynora, Francesco Monte, Manuel Aspidi y MeriCler, el australiano Alfie Arcuri, el alemán Daniel Schuhmacher, la islandesa Erna Hronn, la letona Jenny May o el maltés Kurt Cassar.

Sorprenden, además, nombres muy conocidos del pop italiano como Camille Cabaltera, Le Deva, Lorenzo Licitra, Luna Palumbo, Morgana, Neja, Nevruz o Stefano D’Orazio.

El proceso

Los cuatro artistas mejor valorados por el jurado se clasificarán para la final nacional del sábado, mientras que los clasificados entre la quinta y la octava posición tendrán una segunda oportunidad en la repesca del viernes.

En la quinta gala de esa noche, nuevamente, los cuatro favoritos de los jueces y los dos únicos artistas sanmarinenses a concurso, ganarán las seis plazas restantes para la finalísima. Allí, los 22 finalistas se someterán por última vez a la valoración de un comité de expertos que durante toda la semana estará presidido por el mítico Al Bano.

A Verónica Romero le toca turno el jueves. Veremos si sigue los pasos de su compañera de edición, Rosa Lopez, que vivió la experiencia recién salida de la Academia.