Elena Rose: “Componer se convirtió en una pasión que nunca busqué”

Elena Rose apenas está despuntando como cantante, pero lleva mucho más tiempo en la industria musical de lo que pensamos. La venezolana ha trabajado como compositora de artistas como Becky G, Ricky Martin, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Tini o Selena Gómez y ahora, ha decidido ser ella la intérprete de sus propios temas, en ese poder que otorga la palabra.

Sobre su infancia, la importancia de la figura de su madre en sus inicios en la música, su trayectoria como compositora y el paso de poner en marcha un proyecto discográfico ha charlado con Tony Aguilar en su visita a LOS40 Global Show.

Familia y apasionada de la radio

"Mi bisabuelo fue presidente de la radio de Venezuela y era locutor. De las cosas que veo en mi mamá, que pudo haber tenido la influencia de él, es entender el poder de la voz, de la palabra y cómo (los locutores) tienen una responsabilidad con nosotros que tienen que seguir luchando pase lo que pase. Una de las cosas más bonitas que decía mi bisabuelo fue que él nunca salió de Venezuela, pero conoció el mundo entero por estar leyendo y poder trabajar en la radio. Y eso es algo precioso".

Estudió periodismo...

"Lo del periodismo lo intenté, pero yo siempre supe que quería ser música, siempre supe que quería ser artista. En mi país no hay, lamentablemente, espacios o lugares donde puedas realmente aprender música. También el país estaba pasando por muchas situaciones socialmente y no era el norte para mí. No era lo ideal para mí si me quedaba. Lo intenté, y de lo que más me gusta que aprendí en esa carrera —que estudié casi tres años— es el poder de la palabra. Y una de dos, o la carrera es muy bonita o yo tenía muy buenos maestros".

...Y lo dejó por perseguir un sueño

"Mi mamá se casó y se fue a vivir a Puerto Rico —yo crecí entre Puerto Rico y Venezuela—. En PR, todavía de muy niña, la música llega a mí de forma natural. Nosotros vivíamos en un lugar muy humilde, donde todo el día sonaba música en las calles. Yo era muy dispersa, siempre me costó mucho prestar atención y el lenguaje de amor de mi mamá para concentrarme fue a través de la música: me cantó siempre, me introdujo a la música... Y también comencé a conocerme, porque había cosas que yo sentía (escuchando música) y que no sabía de donde venía... y eso me llevó a soñar por primera vez; me senté en el piso en la calle donde vivíamos, cerré los ojos y me vi cantando".

ELENA ROSE - Bayamón (Official Video)

Componer: el principio de su catarsis musical

"Con Patrick Romantik me fui introduciendo en la industria de la música que fue algo que yo nunca tuve, porque lo mío era la calle; nos montábamos un show y listo, me pagaban y ya. Era bellísimo y es lo que más me gusta. Pero también me enamoré de construir y de crecer dentro del negocio, reconociendo qué significa ser mujer, y además latina y extranjera... (...) Cada puerta se fue abriendo y colaborar con otras artistas como compositora fue el proceso de catarsis donde yo me abrí hacia los demás en un acto de servicio, realmente, que es lo que hace un compositor; tú traduces emociones y escribiéndolas cuando ellos no saben cómo hacerlo o necesitan otra perspectiva... Para mí, componer se convirtió en una pasión que nunca busqué, súper espiritual".

Elena Rose, Maria Becerra, Greeicy - La Ducha Remix (con Becky G, TINI) (Official Visualizer)

La Ducha Remix, una colaboración GRL PWR

"La forma tan orgánica en que surgió y lo que está detrás de La Ducha Remix es empoderamiento femenino dentro de la industria. Son mujeres que respeto y admiro mucho. Son mis amigas, que me apoyan y que no hubo label ni management de por medio, sino que fue entre nosotras, de manera orgánica".

