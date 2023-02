La decisión de Elena tras su desmayo en ‘La isla de las tentaciones’ tendrá consecuencias

Finalmente, este lunes pudimos ver la bajada de tensión que provocó el desmayo de Elena y que dejó a todos descolocados y es que ver las imágenes de su novio siendo infiel con María la dejaron muy débil. Pero La isla de las tentaciones sigue.

“Si tiene que pasar algo entre nosotros, va a pasar”, le dice Manuel a Miriam que tan pronto se arrepiente de su tonteo con ella como sigue jugando con fuego.

Mientras, Marina empieza a acercarse al último soltero vip, Miguel de Hoyos y eso mosquea a Manuel. “Yo te digo, como vea que me haga alguna cosa fea, me voy de la casa”, le dice el ex militar a Elena.

Pero ella sigue a lo suyo, lamentándose por lo que ha hecho David. “Mamá, no tienes ni puñetera idea de todo lo que estoy pasando, tío”, decía hablando sola en su habitación.

Mientras, en la villa de los chicos, parece que la relación de Álex con Yaiza empieza a hacer aguas. “Yo quiero estar bien contigo y quiero seguir conociéndote, pero si tú no quieres”, le dice él a ella que parece estar replanteándose lo que hay entre ellos.

Y Laura sigue rayada por Alejandro y su acercamiento a Irene. “Él a lo mejor, por miedo a quedar mal no hace nada, ¿sabes? Y a lo mejor sí que quiere hacerlo”, reflexiona en la piscina con sus compañeros.

El que no parece muy arrepentido por nada es David, que todavía no sabe el sufrimiento que está viviendo su chica. “Estamos en el puto paraíso y qué quieres, ¿qué esté rayado yo con esta pedazo de rubia al lado? ¿En el paraíso y voy a estar rayado?”, le dice a María.

Y mientras él disfruta del paraíso, su chica, se lamenta en su infierno particular. Después de recuperarse de su desmayo volvió a la villa y parece un alma en pena que no acaba de asimilar lo que le ha pasado. De ahí que haya tomado una decisión respecto a la siguiente hoguera.

La hoguera de las chicas

“He decidido no ir a la hoguera porque me voy a venir abajo otra vez”, explica Elena que está muy al límite. “La decisión de que Elena no haya acudido a la hoguera tendrá consecuencias”, les dice Sandra Barneda a sus compañeras cuando es consciente de su ausencia.

“¿Quién está preparada para este momento? Parece que se está replanteando salir conmigo”, se lamentaba Lydia tras ver las imágenes de Manuel.

Marina verá las imágenes más fuertes de Álex: “Es que verlo, Sandra, es muy duro”. Sabe lo que hay, pero hasta ahora no lo había visto.

Las cuatro chicas ven las imágenes de Elena. “Yo creo que deberíamos contarle la verdad porque si no ella lo va a ver con él aquí”, aseguraban sobre lo que harían al volver a la villa.

Naomi también alucina con las imágenes de Adrián. “Ay, ay, ay, ay, yo no lo voy a ver. ¡Ay, qué asco, coño! ¡Qué fuerte, tío!”, dice otra vez entre lágrimas.

La hoguera de los chicos

Si las chicas sufren, los chicos no se quedan cortos. “En las imágenes Sandra, he visto a Naomi por detrás dándose un beso con Napoli”, le escuchamos decir a Manuel. Y claro, eso supone que veamos de nuevo a Adrián desconsolado. Sandra le pregunta si él lo ha visto y resulta que no, “es que se me han olvidado las lentillas”, asegura.

Álex, que parece haber encontrado el camino con Yaiza, sigue mosqueándose con las imágenes de Marina. “Me dan ganas de irme ya a casa, es que no quiero seguir ya con esto”, dice al ver sus imágenes.

“No sé si me ha estado mintiendo todo este tiempo, te prometo que me siento muy engañado”, dice Alejandro respecto a Laura. “No aguanto, necesito ver a Lydia, necesito hablar con ella”, es la conclusión de Manuel.

“Y la hoguera termina para todos menos para David”, son las últimas palabras de Sandra. ¿Qué tendrán preparado para él? Tal vez la visita de la suegra.

Queda mucho por ver en La isla de las tentaciones y muchas lágrimas que derramar.