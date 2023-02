Críticas a María por su reacción tras el dron con el mensaje de Elena a David en ‘La isla de las tentaciones’

Cada edición de La isla de las tentaciones nos sorprende con algún detalle nuevo. En esta ocasión, Sandra Barneda llegaba a Villa Paraíso para explicarles a las chicas que, por primera vez, iba a permitir a las chicas enviar un objeto personal a la otra villa.

Aunque Naomi pensaba que David no podía meter más la pata y podría enviarle algo a Adrián para frenarle un poco, coincidió con sus compañeras en que Elena era la que había visto imágenes muy fuertes y debía ser ella la que mandase el mensaje.

Elena aceptó, “para que vea que esto ya se ha acabado y que me ha perdido”. Subió a su habitación y cogió una banda en la que ponía Barbie que le había hecho su madre. Bajaba entre lágrimas para explicar el mensaje que quería enviar con este objeto.

“Voy a dejar claro que ha perdido una Barbie y que se quede con la otra Barbie malagueña”, explicaba. “Si es listo lo entenderá, si es tonto como está siendo últimamente, no lo sé”, terminaba diciendo.

“Espero que entienda el mensaje que le he querido dar, que ha perdido a la Barbie y que se quede con la Barbie del chino”, terminaba diciendo Elena para la que esta despedida ha sido de algún modo terapéutica.

Villa Playa

“Chicos, buenas noches, soy Sandra Barneda y vais a recibir algo muy importante. Salid, chicos, a la zona de las tumbonas, rápido”. Así interrumpía la presentadora una de las fiestas de Villa Playa en La isla de las tentaciones. Los chicos, pasaron del perreo a la preocupación por los que les esperaba.

“He escuchado a Sandra por el megáfono y la verdad que he flipado, ¿qué pasa aquí?”, decía David Vaquero frente a las cámaras. “Estoy acojonado”, decía mientras se dirigía con sus compañeros al lugar indicado.

Cuando estaban divagando sobre si serían las chicas las que aparecerían por sorpresa, se dieron cuenta de que lo que venía era un dron. “No sé si lo quiero coger, ¿sabes?”, decía David.

Cuando ven la banda de Barbie David asegura que crees que es de su novia. Es entonces cuando se viene abajo y comienza a llorar desconsolado. “Ella llevaba esto de Barbie y yo la chapita de Ken. Es que me he olvidado de ella, tío, y encima me llega en dron”, se lamentaba entre las lágrimas y las risas.

Las solteras andaban igual de nerviosas y cuando David les explica que es un objeto de su novia la reacción de María no se hace esperar: “Qué pesada la novia”. Un comentario que, claro, ha sido muy criticado en redes sociales.

Las chicas le preguntan qué cree que significa que le haya enviado la banda, pero David no parece tenerlo claro. “No lo sé, que no me olvide de ella o algo”, decía. Pero entonces Adrián le recordaba que lo importante es lo que quería él.

Una de las solteras le explicaba lo que ella había interpretado: “Yo creo que es un mensaje que ella te ha dado en plan ‘yo soy tu Barbie, aunque tengas otras Barbies, yo soy tu principal Barbie’”.

Pero David no lo tenía tan claro. “Esto me hace sentir fatal, no sé si quiere que me acuerde de ella, no sé si me está diciendo que ella es la Barbie original, no sé qué me quiere decir”.

La reacción de María

La fiesta continuó en Villa Playa y María se acercó a hablar con David que seguía mortificándose con la banda. Y entonces fue cuando ella se derrumbó y explicó que estaba cansada por esta montaña rusa de sentimientos del chico.

“Ponte en mi situación”, le pedía él. “Me estoy poniendo en tu situación, pero es que también me duele”, insistía ella. “Tengo la cabeza hecha un lío, María, te lo juro”, se lamentaba David.

María acaba rompiéndose. “No pensaba que me fuera a pasar aquí dentro y lo estoy pasando mal”, le decía. Y acababan abrazados. “Yo quiero distanciarme de María, pero la miro y no puedo distanciarme de ella”, decía David ante las cámaras.

Como era de esperar, pocos han empatizado con María y le han dedicado mensajes muy duros en redes sociales.

Veremos cómo evoluciona esta relación y si David acaba captando el mensaje de su novia.