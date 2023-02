Ha pasado: Adrián y Keyla se han besado en ‘La isla de las tentaciones’ y Naomi todavía no lo ha visto

Cuando empezamos la sexta edición de La isla de las tentaciones, Jeni se convirtió en la chica que más odiaba Naomi por cómo la había vacilado, pero, sin embargo, había conseguido la cita con Adrián. Ahí empezaron las primeras broncas sin saber siquiera que esa chica poco tenía que hacer con su novio.

La soltera que realmente se ha convertido en una tentación es Keyla. Adrián y ella han encontrado una conexión que va creciendo día a día. Naomi ya ha visto en las hogueras cómo él aseguraba que era el amor de su vida y la amaba. Está bastante descolocada con esta relación.

“Keyla se ha convertido en mi compañera de día, pero también en mi compañera de fiestas y no hay una persona con la que me lo pase mejor que con ella”, aseguraba Adrián. Y no había más que verle en la fiesta disfrazado de Harry Potter, bailando y disfrutando con ella.

Compartiendo habitación

Están tan cómodos juntos que incluso han decidido dormir juntos. Keyla se ha ido a la habitación de Adrián y se ha puesto su pijama. Y a oscuras han empezado a jugar y han acabado uno encima del otro.

Mientras, sonaba la alarma en Villa Paraíso y Naomi era consciente de que algo pasaba con Adrián. “Hoy se han liado”, les decía a Laura y Saúl y tiene claro que no le va a perdonar.

Y mientras, Adrián y Keyla siguen con sus citas y hablando de un posible futuro juntos. “Un casoplón enorme con un montón de perros”, decía Adrián sobre una posible vida juntos. Y han hablado incluso, de cómo sería su boda: “Tendría que ser un fiestón por todo lo alto, con muchos invitados y tú de princesa de cuento de hadas”.

“Entre nosotros está empezando a haber más conexión de lo normal y sentimientos y, entre broma y broma, la verdad asoma”, explicaba ante las cámaras Keyla. Ella le ha confesado a Adrián que se está sintiendo super especial con él. “Te quiero en mi vida, también fuera de aquí”, confesaba él.

Y volvieron a la villa y él está cada vez más rayado. “Me gustas, creo que es obvio, y me confundes, hija mía, me confundes. Mira, por ejemplo, ayer, te hubiera dado un besaco, ¿a ti no te apetecía darme un beso?”, admitía.

“Creo que Keyla podría ser el amor de mi vida en otra vida”, aseguraba ante las cámaras, “conectamos muchísimo y nos complementamos a la perfección.

Cruzando límites

Mientras Naomi, sigue manteniéndose cerca de Napoli. “Está tan caliente que se me acerca y se me empañan las gafas”, dejaba caer ella. Pero sigue haciéndole la cobra y no cruza el límite de pasarse un hielo de boca en boca. “Napoli y yo tenemos una atracción brutal, pero sigo demostrando que sigo eligiendo a mi novio”, explicaba Naomi.

En Villa Playa, con la excusa de mirarse al espejo, Keyla se colaba de nuevo en la habitación de Adrián donde continuó el juego hasta que al final se quemaron. Adrián y Keyla acabaron besándose.

Muchos pensaban que lo que había entre ellos no era más que una amistad de esas bonitas con tonteo que no llega a más, pero se equivocaban. Ay cuando lo vea Naomi, de momento, las primeras reacciones las hemos visto en redes sociales.

Habrá que ver la próxima hoguera y si este paso que ha dado Adrián, anima a Naomi a dar el paso con Napoli.