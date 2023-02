Tras el veto 24 horas a Miguel se ha reencontrado con Lydia en ‘La isla de las tentaciones’

En la última hoguera de los chicos, en La isla de las tentaciones, vimos cómo decían que el soltero vetado era Miguel. Su acercamiento con Lydia tenía bastante preocupado a Manuel que quería mandarle un mensaje a su novia para que frenara un tonteo que estaba más en su cabeza que en Villa Paraíso.

De ahí las caras de sorpresa de todos cuando Sandra Barneda pronunció el nombre del soltero para informar de la decisión en la villa de las chicas. “Sandra, no doy crédito a lo que acabo de ver. Que a mi novio le cree inseguridad que yo esté con Miguel me asusta muchísimo”, aseguraba Lydia.

“A mí me ha sorprendido porque desde un principio pensé que eran una pareja de los dos muy maduros, los dos, y no le encuentro sentido”, valoraba Miguel.

Un día sin Miguel

“No me apetece hacer snorkel con una persona que no conozco, tío”, decía Lydia cuando le tocaba ir de cita con Miguel de Hoyos en lugar de con su Miguel.

“Miguel es un apoyo esencial para mí en la villa y cuando se ha ido, lo he verificado más”, aseguraba Lydia. Pero 24 horas pasan rápido y al día siguiente Miguel estaba de vuelta y la primera que se levantaba a abrazarlo era ella.

Frente a todos, Lydia reconocía que lo había echado mucho de menos. “Me la como ya, yo por respeto a vosotros, si no, me la subía ya a la habitación y me la comía”, decía emocionado.

“Por fin me han devuelto a Miguel de su veto, ya me ha cambiado el mood. Por supuesto que lo he echado de menos”, confesaba. Luego les veíamos en el jardín a solas. “Estaba esperándome sin dormirme porque sabía que ibas a venir”, le confesaba.

Objetivo no conseguido

Y hablaron de Manuel. “Yo lo veía como un tío respetuoso, que parecía maduro y un tío seguro de sí mismo y me he dado cuenta de que, aparte de ser una persona un poco insegura, es una persona egoísta”, explicaba Miguel.

“Si confía en mí, por muchas imágenes que le pongan, por muchas frases que le puedan sacar o lo que sea, él tendría que confiar en mí”, se desahogaba ella.

Se ha dado cuenta, con este veto, que realmente le echa de menos y lo quiere a su lado. Así que, parece que el objetivo que tenía Manuel con este veto no se ha conseguido, sino todo lo contrario, ha acercado más a Lydia y Miguel.

Veremos qué sucede entre ellos y entre Manuel y Miriam que cada vez están más cerca. De momento, la audiencia parece ponerse al lado de ella y su madurez para afrontar esta experiencia.

¿Acabará cayendo también?