Tini logra con ‘Cupido’ lo que ningún otrx artista argentinx

"ACÁ ESTA CUPIDO🏹 este álbum que significó tanto para mi desde la primera canción q les compartí (miénteme💘) una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal. gracias por acompañarme de la manera en q lo hacen. no tengo palabras para agradecerles, de verdad. gracias a cada uno de los artistas q me acompañó en este álbum, lxs admiro tanto @mariabecerra @lajoaqui @manuelturizo @tiagopzk @anitta @iambeckyg @steveaoki @beelecito @lgante_keloke gracias @elenarose @calidandee @andrestorrest nada hubiese sido lo mismo sin ustedes💘 cupido sale el próximo 14 de febrero y el album ya completo el 17🥹 espero q disfruten mucho las canciones q quedan por escuchar. esta etapa quedará grabada para siempre en mi corazón🏹" publicó en sus redes Tini Stoessel hace unas semanas confirmando el lanzamiento de este trabajo que le está dando muchas alegrías pero también algún quebradero de cabeza.

Entre lo positivo que su álbum ha rozado los 6.5 millones de reproducciones en menos de 24 horas lo que supuso el mejor debut de un álbum de estudio de un artista argentino en la historia de la popular plataforma de reproducción Spotify.

De hecho, algunos datos llegaron a especificar que con su canción, Cupido, había logrado batir también el récord de una artista en solitario en un solo día sumando más de 1.2 millones de reproducciones.

Pero no todo es alegría y felicidad y Tini también está teniendo que afrontar el lado negativo del éxito. Hace unos días ya os contamos que tuvo mucha repercusión la polémica por Las Jordans que trajo consigo un enfrentamiento entre su fandom y el de Aitana: "“To' el mundo preguntando ¿quién es ella? Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no (Ey). No quiero saber si me extrañas (No) O si te aburrió la de España (No)”, podemos escuchar en la canción.

Y claro, en seguida muchos ataron cabos sobre esta ruptura de la que habla la canción. Hay quiénes están convencidos de que estas líneas que se refieren a la de España van destinadas a Aitana con la que se rumorea que está saliendo ahora Sebastián Yatra.

TINI is being called out for “copying” Ariana Grande’s “In My Head” music video. Thoughts? pic.twitter.com/imFJOfdFXj — Buzzing Pop (@BuzzingPop) February 15, 2023

Las polémicas acusaciones a su vídeo Cupido

Dice el dicho "que hablen de mí aunque sea mal" pero no estamos seguros de si a Tini le estará haciendo especial gracia los comentarios que está recibiendo desde que estrenó su nuevo videoclip, Cupido, que da nombre a su nuevo álbum de estudio.

Porque después de afrontar una sonada polémica que ha enfrentado a sus fans con los de Aitana por lo que se dice en parte de la canción Las Jordans, la intérprete argentina ha empezado a recibir algunas acusaciones de copia a través de las redes sociales.

A través de Twitter han sido varixs lxs usuarixs que han recurrido a pantallazos fotograma a fotograma para poner de relieve que existe un gran parecido entre el vídeo de Cupido y el de In my head de Ariana Grande. La intérprete ha tenido en sus seguidores a sus más firmes defensores argumentando que no siempre un intérprete es el responsable de la dirección artística de los vídeos