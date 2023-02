‘Las Jordans’ de Tini crea un enfrentamiento entre su fandom y el de Aitana

Tini ha sacado nuevo disco, Cupido, y viene cargado con polémica debido a una canción que ha llamado la atención de mucha gente. Entre su nueva colección de canciones podemos encontrar una titulada Las Jordans que ha traído consigo un enfrentamiento entre su fandom y el de Aitana. Y es que no hay más que echar un vistazo a la letra para entenderlo.

“To' el mundo preguntando ¿quién es ella? Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no (Ey). No quiero saber si me extrañas (No) O si te aburrió la de España (No)”, podemos escuchar en la canción. Y es que parece que Cupido llega con dardos envenenados.

Y claro, en seguida muchos han atado cabos sobre esta ruptura de la que habla la canción. Hay quiénes están convencidos de que estas líneas que se refieren a la de España van destinadas a Aitana con la que se rumorea que está saliendo ahora Sebastián Yatra.

El colombiano y la argentina fueron pareja hasta hace tres años cuando, en plena pandemia, rompieron su relación. Si la causa fue Aitana, como se está insinuando, deja en muy mal lugar a Miguel Bernardeau que, por entonces, era pareja de la española.

Fandoms enfrentados

Parece que el huracán Shakira ha conseguido que convirtamos todas las canciones de desamor en una tiraera. Los fans de Aitana han salido en su defensa y lo mismo ha sucedido con las de Tini y se armó la gozadera.

Los fans de Aitana le echan en cara que no pueda olvidarse de Yatra ahora que tiene nueva pareja, Rodrigo de Paul y van más allá y la echan en cara que no tuviera escrúpulos a la hora de empezar una relación con él siendo un hombre casado con mujer embarazada. La verdad es que puede leerse de todo con tal de echar por tierra a una u otra.

Hay quienes ya comparan este beef con el de Selena Gómez y Hailey Bieber en su día. Dos mujeres enfrentadas por Justin Bieber y que, después de muchos años, demostraron que tenían un trato cordial al margen de todo lo que se había dicho sobre el triángulo que formaron.

Desde luego, si Tini quería que se hablara de su disco, lo ha conseguido. Mientras, los fans de Aitana le reclaman nueva música que la sienten un poco alejada. Pero, paciencia porque está trabajando en ello.