Karol G estrena ‘Mientras me curo el cora’: la canción que da sentido a su álbum ‘Mañana será bonito’

"Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento", empezó a entonar Karol G en el Festival Viña del Mar de Chile el pasado domingo. Ninguno de los asistentes, fans acérrimos de la estrella, sabía qué canción era. ¡Y no nos extraña! Karol G estaba estrenando en exclusiva uno de los nuevos temas de su álbum, Mañana será bonito, ante la sorpresa de sus seguidores y seguidoras.

Lo hacía cinco días antes del lanzamiento del disco. Y es que cuarto álbum de estudio de la Bichota sale este mismo viernes, 24 de febrero, ¡y parece que va a estar cargado de sorpresas!

La canción que lanzó Karol G fue Mientras me curo el cora: un tema que es toda una declaración de intenciones y es que da nombre al propio álbum. "Mientras me curo del corazón. Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito y manaña será más bonito", dice la colombiana en el estribillo.

De hecho, muchos habrán reconocido los primeros acordes de ukelele. Y es que Karol G los usó para anunciar el nombre y la fecha de su nuevo álbum a principios de año.

Un mensaje optimista

Mientras me curo del cora nos lleva a la Karol G más íntima. A la de Provenza o Ocean. La que deja de lado el perreo y se centra en llegarte al alma. Acompañada todo el rato de unos acordes de ukelele, que nos recuerdan a la versón de Over The Rainbow de Israel Kamakawiwo'ole, la estrella manda un mensaje muy optimista.

Sin duda, parece que esta nueva era musical de Karol G va a estar llena de mensajes de buen rollo. La cantante se tomó unos meses de vacaciones el pasado 2022 con sus amigos. Quizá fue entonces cuando aprovechó para inspirarse para esta canción. Y es que, tal y como dice: "Hoy estoy en -20, pero me recargo de mi gente".

Sin duda, Mientras me curo el cora es una preciosa carta de presentación del disco. ¿Se convertirá en el nuevo himno de la bichota?