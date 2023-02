Tini se emociona cantando ‘Carne y hueso’ en directo

Martina Stoessel, más conocida como Tini está en uno de los mejores momentos de su carrera musical. La argentina acaba de sacar su nuevo álbum, Cupido. En él, la cantante se ha sincerado como nunca con unas letras en la que abre su corazón por completo.

Dentro del disco hay un tema especialmente emocional que consigue ponernos la piel de gallina cada vez que lo escuchamos. Tanto que ni la propia Tini puede evitar emocionarse al cantarla en directo. Ha sido durante su actuación en el festival chileno Viña del Mar 2023 que hemos visto a Tini arrodillada en el escenario, con la voz rota, mientras interpretaba Carne y hueso.

Junto a Diego Urrutia y Emilia, Tini ha sido una de las artistas invitadas el lunes 20 de febrero en la 62ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El festival empezó el pasado domingo 19 y acabará el viernes 24 de febrero. Karol G, Rels B, Nicki Nicole y Camilo son algunos de los cantantes que forman el cartel.

No es la primera vez que Tini se emociona con 'Carne y hueso'

Carne y hueso no es uno de los temas que hemos conocido con el lanzamiento del disco, sino que se estrenó hace casi un año, concretamente en mayo de 2022. En él, Tini se sincera sobre el dolor que se siente al recordar a una persona con la que ya no tienes relación. De hecho, durante su actuación en el Festival Viña del Mar no ha sido la primera vez que la cantante se emociona cantando esta canción.

El pasado mes de mayo de 2022, Tini empezó una gira de conciertos con la que recorrió muchos países de Latinoamérica y con la que pasó también por el Wizink Center de Madrid. En estos shows, fueron muchas las ocasiones en las que la argentina se mostró especialmente emocionada en el momento de interpretar Carne y hueso.

En uno de los conciertos que dio en su Argentina natal, la cantante incluso rompió a llorar justo antes de interpretar esta canción y tuvo que esperar unos segundos para poder empezar a cantarla. Mientras tanto, sus fans mostraban su apoyo coreando su nombre, algo que seguro emocionaría aún más a la artista.

Tini nos tiene acostumbrados a temas más movidos y bailables como su último éxito, Muñecas, junto a La Joaqui y Steve Aoki; o uno de sus temas más escuchados, La Triple T. Pero la cantante no solo nos hace bailar, sino que también consigue dejarnos sin palabras con baladas como Carne y hueso. ¡No te pierdas todas estas canciones en su último disco, Cupido!