El Eco de LOS40, frente a la contaminación: "Muchos cambios pequeños producen grandes cambios”

La sostenibilidad y la música se volvieron a dar la mano en la primera Eco Talk de 2023 de El Eco de LOS40. Una charla con la que se da continuidad a un compromiso claro: llevar a cabo 40 iniciativas centradas en promover el cuidado del medioambiente desde distintos territorios. Todo, con un objetivo: salvar la casa que, también, es la casa de la música: nuestro planeta.

La charla giró en torno a un tema clave: la lucha contra la contaminación. Presentada por los locutores de LOS40 y embajadores de El ECO de LOS40 Cristina Boscá y Bruno Sokolowicz, contó con la participación de Noelia Ramírez, de @mundohinóspit; Javier Clemente, de @todos_somos_reciclaje; la influencer y escritora Laura Opazo; las activistas Sofia Fernández, Noelia Cantador y Elisa Iglesias; el investigador y científico del CSIC Fernando Valladares; Lucía Dalmau, periodista medioambiental en ECODES; Tatiana Alarcón y Eduardo Sánchez, de Aprocor; Samuel Soria, Co-Founder de “Parafina” Eco-friendly eyewear; Jorge Portillo de Greemko y la cantante Vicco, una de las finalistas del Benidorm Fest 2023. El evento tuvo lugar,en un marco muy especial: Begonia’s Garden, el vivero de la Fundación Aprocor, que desde 1989 trabaja por mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual.

La contaminación es un problema de primer orden: estudios recientes aseguran que en nuestra sangre hay presencia de 300 sustancias contaminantes que no existían en la de nuestros abuelos. Una realidad que se encargó de explicar Fernando Valladares, del CSIC. “La contaminación atmosférica mata 9 millones de personas cada año, cientos de veces más que todos los conflictos armados”, recordó Valladares. “Pero no sólo nos perjudica a nosotros: también a los ecosistemas y a los animales. La solución pasa por producir menos. Por enfriar la economía”.

Eco Talk de El Eco de LOS40. / Los40.

En ese sentido, las empresas tienen un papel esencial. Jorge Portillo, de Greemko, explicó cómo pueden medir la huella de carbono. “Hemos desarrollado un software para que cualquier empresa, de cualquier tamaño y sector, pueda dar los primeros pasos hacia la descarbonización y la sostenibilidad ambiental”.

Hacia una economía circular

“La contaminación es transversal: afecta al aire, al suelo, a la salud humana, a los ecosistemas”, apuntó Javier Clemente, de Todos Somos Reciclaje. “La economía lineal tiene que dar paso a una economía circular que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. Es una responsabilidad compartida: estamos todos en el mismo barco”.

Laura Opazo habló de la moda y su papel en esta revolución. “Más que de moda sostenible me gusta hablar de moda regenerativa o moda lenta. Es la que se preocupa de ser 360: una moda holística que se centra en todos los aspectos de fabricación de una prenda. La responsabilidad es de las marcas, pero también del consumidor: la clave es reutilizar y utilizar la imaginación. A menudo tenemos los armarios llenos de ropa que nos puede dar muchas soluciones”.

Desde Ecodes, Lucía Dalmau hablo de la importancia de “cambiar el sistema y el modelo productivo. En Ecodes hacemos acciones para que ese cambio sea justo”. En relación a la contaminación del aire, Lucía puso encima de la mesa un dato: “en 2021 se produjeron más de 30.000 muertes prematuras por esta causa”.

La misma tormenta

Sofía, de Fridays for Future, se refirió a la concienciación de su generación. “Las personas jóvenes estamos muy preocupadas por la crisis climática. No sólo estamos concienciadas, sino que también tomamos acciones concretas tanto en el ámbito individual como colectivo”, apuntó. “Nuestra protesta se centra en que los políticos y las empresas adopten las medidas necesarias para afrontar la crisis climática, teniendo en cuenta a la juventud y otros sectores vulnerables de la población. No estamos todos en el mismo barco: algunos van en yate y otros en barquitos del papel. Pero todos afrontamos la misma tormenta”.

Vicco, durante su actuación en la Eco Talk de El Eco de LOS40. / Los40.

Samuel Soria, CEO de Parafina, recordó el poder del consumidor. “Muchos gestos pequeños producen grandes cambios. Todas las empresas, grandes y pequeñas, están cambiando. Hay mucho camino por recorrer, pero es posible caminar hacia una producción responsable”. A nivel de empresa, Samuel hizo hincapié en “alejarse del greenwashing y adoptar un verdadero compromiso”. En el caso de Parafina, explicó que “nuestras gafas consumen un 23% menos de agua y un 39% menos de huella de carbono”.

Vicco, la artista del momento, reflexionó sobre la responsabilidad de los artistas en esta materia. “Tenemos el privilegio de tener una exposición y un público que nos sigue. Tenemos que aprovecharlo para, además de compartir nuestro contenido, trasladar mensajes como el que nos ha traído aquí”. Antes de cantar, Vicco desveló un secreto: “Mis fiestas son bastante sostenibles”.