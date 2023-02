Lady Gaga tiene algo que decir sobre la comparación de Selena Gomez con Gigi Hadid

Selena Gomez es una de las estrellas más queridas del mundo. La ex chica Disney lleva desde que era una niña expuesta a las cámaras, pero fue gracias a Los Magos de Waverly Place que su nombre apareció en el mapa. En esos momentos, Selena solo tenía catorce años.

Durante toda su carrera, tal y como hemos podido ver en su documental My Mind and me, Selena ha tenido que hacer frente a todo tipo de comentarios sobre su físico. Han juzgado desde sus cambios de peso hasta sus problemas de salud. Una presión que le pasó factura.

Ahora, la estrella estadounidense ha subido un nuevo vídeo a su cuenta de TikTok. En una de las historias, la joven probaba un filtro que supuestamente te ponía la cara como la de Gigi Hadid, una de las modelos más cotizadas del mundo con la que Selena ha coincidido en varias ocasiones. Y es que hubo una época en la que las dos estrellas fueron muy amigas gracias a su amistad con Taylor Swift.

Al probarse el filtro, Selena ha escrito lo siguiente: "Ojalá fuese tan bella como Gigi Hadid". Unas palabras que no han pasado desapercibidas por sus seguidores y seguidoras, quienes le han escrito toda clase de piropos.

Lady Gaga: unas palabras fabulosas

Entre todos los comentarios del vídeo se pude leer uno muy especial: nada más y nada menos que el que le ha escrito Lady Gaga.

La intérprete de Rain On Me le ha mandado un precioso mensaje a su compañera de industria: "Te ves y eres hemorsa por dentro y por fuera. Una de mis mujeres favoritas vivas".

Sin duda, unas palabras inspiradoras que demuestran el buen rollo que hay entre las dos cantantes. Ahora solo falta que saquen una colaboración. ¡Nos encantaría!