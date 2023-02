Rojuu sorprende en La Resistencia sobre la pregunta del dinero: “Mi manager me ha dicho que no lo diga”

Con tan solo 20 años, nacido en Barcelona, Rojuu se ha convertido en una de las promesas del trap español más importantes de la actualidad, sacando una de sus últimas canciones junto a la ganadora de 'Operación Triunfo' Amaia, 'Quiero pero no'.

Rojuu fue el invitado de la Resistencia, el programa de David Broncano, con motivo de la promoción de su gira de 2023. El cantante de trap realizó una de las entrevistas más graciosas de los últimos tiempos. Fue uno de esos invitados que no sabes nunca por donde te va a salir y cuya mente es difícil de comprender. Cada respuesta fue mejor que la anterior y hubo momentos que dejó a Broncano en blanco.

Hablaron de los temas más insólitos posibles, entre ellos, de la montaña favorita del cantante, su mujer, cuántos hijos quiere tener y, por supuesto, no se libró de las clásicas preguntas de La Resistencia: relaciones sexuales en el último mes y dinero en el banco. A lo último contestó que su manager no le dejaba contestar. Al final, el cantante accedió: "Mucho más de 100.000 euros. Bastante más". El conductor del programa insistió: "¿350.000? ¿198.000?". El invitado quiso zanjar la cifra diciendo: "Más de lo que valen cien Bull terrier" Respecto a las relaciones sexuales, Rojuu dijo una cifra al azar: "No sé, quince coitos sexuales durante los últimos treinta días"

Inicios en la música de Rojuu

El cantante destaca por fusionar géneros y, además del trap, se sumerge en otros géneros como el grunge, punk, lo-fi, cloud trap, heavy metal, entre otros. El catalán saltó a la fama gracias a su canal de YouTube, donde da su opinión de la música actual, canal en el que ahora tiene 170 mil seguidores.

Fue entonces cuando decidió empezar su carrera musical, muy dirigida a la melancolía y relajante, jugando con auto tune o efectos de distorsión de voz, haciéndose dueño de la palabra 'ceuve', que significa estar depresivo.

Sus referencias son artistas precursores del movimiento Emo-trap como la banda Gothboiclique, Lil Peep o Yung Lean.